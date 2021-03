Nós podemos! Em documentário experimental, mulheres revelam desafios enfrentados na música

Bíceps musculoso, lenço vermelho no cabelo e a frase: “We can do it!” – ou nós podemos! O icônico cartaz de Rosie, imagem da mulher em uma propaganda da 2ª Guerra Mundial que se popularizou nos anos 70 como símbolo do feminismo, é a inspiração do documentário experimental “#Mulherex: O Que Elas Estão Pensando?”, dirigido pela cantora e compositora linharense Bella Nogueira.

A produção audiovisual vai ao ar na próxima segunda, 8, “Dia Internacional Da Mulher”, às 14 horas, no canal do YouTube “Explicanção”. Com foco nas mulheres da música, o documentário terá participação da tecladista Thaysa Pizzolato, da rapper Afronta MC, da cantora e compositora Thainá Lopez e da própria Bella Nogueira.

O intuito é revelar os desafios enfrentados pelas mulheres no universo musical. As imagens e entrevistas foram feitas no Estúdio Bravo, em Vitória.

“Como os homens estavam fora na guerra, o cartaz foi feito como incentivo para as mulheres trabalharem nas fábricas. Mas a peça se tornou, sem querer, um símbolo da revolução feminina mais tarde. A ideia do projeto é, dessa forma, dar novos rostos e novos nomes a Rosie”, explicou Bella.

A diretora do documentário completou: “Nós temos várias Rosies no dia a dia, mas essas histórias não são contadas. Então, cada uma das mulheres convidadas representa uma realidade: temos no projeto, por exemplo, uma figura trans (Afronta MC), mulheres lésbicas, como eu”, destaca.

Bella Nogueira conta ainda que, durante a produção, fez as mesmas perguntas para cada convidada “e, como cada uma respondeu dentro de uma realidade própria, o resultado é surpreendente. Perguntei, por exemplo, se elas são mais contratadas por homens ou mulheres. E reforço: as respostas são impressionantes”, concluiu Bella.

Serviço: Em documentário experimental, mulheres revelam desafios enfrentados na música.

Quando: Na próxima segunda, 8, Dia Internacional Da Mulher

Horário: 14 horas

Onde: Canal do YouTube do Explicanção: https://www.youtube.com/channel/UCSmux9dMBPirTk0EA5jeoew

Contatos: Felipe Izar (27) 9 9807-5636; Bella Nogueira (11) 9 9462-9577