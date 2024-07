Nota A! Tesouro Nacional atesta equilíbrio das contas da Prefeitura de Anchieta

De acordo com a Secretaria do Tesouro Nacional (STN), a Prefeitura de Anchieta é nota A na administração das contas públicas. O órgão do Governo Federal atestou o equilíbrio das contas do Executivo, que tem baixo endividamento, boa poupança e boa liquidez.

Os dados revelam que a prefeitura mantém as despesas com pessoal dentro do limite orientado pela legislação e que cumpre as obrigações de investimentos acima do mínimo legal nas áreas de Saúde e Educação.

A excelente pontuação abre portas para a prefeitura atrair novos investimentos privados e públicos. As informações estão no relatório de Capacidade de Pagamento (Capag) emitido pela STN e foram publicados no site de transparência. www.tesourotransparente.gov.br/temas/estados-e-municipios/capacidade-de-pagamento-capag.