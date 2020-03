NOTA DE ESCLARECIMENTO | Hospital Materno Infantil Francisco de Assis

today18 de março de 2020 remove_red_eye95

O Hospital Materno Infantil Francisco de Assis, HIFA, vem por meio desta nota, esclarecer a população quanto ao atendimento no pronto-socorro, reforçando a recomendação do Ministério da Saúde: “Só compareça ao pronto-socorro em caso de real necessidade. Problemas leves devem ser tratados em casa com recomendação médica ou em unidades básicas de saúde. Atualmente, o local mais propício a qualquer pessoa se infectar pelo COVID-19 é o pronto-socorro”.

A direção entende a preocupação da população diante da pandemia provocada pelo COVID-19, mas ressalta que este momento não é para pânico, mas para CONSCIENTIZAÇÃO E RESPONSABILIDADE.