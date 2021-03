NOTA de REPÚDIO da ADJORI/ES por equipes de jornais serem ameaçadas ao vivo em telejornal

today2 de março de 2021 remove_red_eye120

A Associação de Jornais e Revistas do Interior do Espírito Santo – ADJORI / ES – vem a público expressar total repúdio em defesa dos jornalistas e cinegrafistas que foram impedidos por supostos bandidos de trabalhar no bairro Planalto Serrano, no município de Serra, na manhã desta terça-feira, 2 de março. No momento da abordagem, os profissionais relatavam sobre um tiroteio ocorrido na comunidade na noite de ontem (01), confira como ocorreu.

Os profissionais estavam, no momento da abordagem feita por elementos em uma moto, fazendo a cobertura de um tiroteio que ocorreu na comunidade na noite de ontem (01).

A ADJORI/ES manifesta repúdio contra esses bandidos que desafiam a nossa democracia, a imprensa e os poderes de segurança, querendo impor o terror na comunidade e nos capixabas.

Esperamos uma ação tanto do governo do Estado, através da Secretaria de Segurança Pública, quanto da Guarda Municipal da Serra, para que esses criminosos sejam identificados e punidos com o rigor da Lei.

Manifesto

O prefeito da Serra, Sérgio Vidigal, se solidarizou com a imprensa assim como o governador do estado, Renato Casagrande, em sua rede social (Twitter).