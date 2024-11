Nova embarcação ‘Morro do Moreno’ já está em operação no Sistema Aquaviário

A nova embarcação Morro do Moreno já está em operação no Sistema Aquaviário, reforçando a oferta de viagens entre a Prainha, em Vila Velha, e a Praça do Papa, em Vitória. O primeiro trajeto foi realizado na manhã desta segunda-feira (04), com a presença do governador Renato Casagrande a bordo.

A viagem marcou a estreia da embarcação que traz um design inovador com dois andares e capacidade para 93 passageiros, incluindo espaço para até dois cadeirantes.

A embarcação proporciona uma experiência diferenciada aos passageiros, oferecendo uma vista panorâmica da Baía de Vitória. Devido à sua altura, a embarcação está restrita ao percurso entre a Prainha e a Praça do Papa, sem passar sob as Cinco Pontes.

O secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, destacou a importância dessa expansão para o sistema. “A entrada em operação do Morro do Moreno é um marco no Aquaviário, trazendo maior oferta de viagens e uma estrutura que valoriza a integração do transporte com o turismo. Esse é um passo importante para oferecer um serviço mais amplo e acessível para a população e os visitantes que desejam vivenciar a nossa baía”, afirmou o secretário.

A nova embarcação representa uma etapa importante no plano de expansão do sistema aquaviário, que, com o planejamento do Governo do Estado, deve incluir novas rotas e estações na Baía de Vitória, consolidando-se como um modal de transporte complementar e atrativo turístico para a Grande Vitória.

fotos galeria: Mateus Fonseca/Governo-ES