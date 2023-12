Nova Orla de Cariacica: 50 vagas abertas para trabalhar nos três restaurantes panorâmicos

A Nova Orla de Cariacica, local de lazer e conviência, também é lugar de oportunidades de emprego para trabalhar em um espaço novo, com uma vista privilegiada. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação (Semdei) divulgou a abertura de 50 vagas de emprego nos três restaurantes da Nova Orla de Cariacica, que começarão a funcionar na quinta-feira (28).

Há 20 vagas para garçom, seis para cozinheiro, 12 para assistente de cozinha, seis para barman e seis para operador de caixa. Os interessados precisam ser moradores de Cariacica, ter experiência em carteira e segundo grau completo.

“As vagas de emprego fomentam ainda mais a economia e a renda da cidade, além de dar oportunidade a quem mais precisa”, destacou a secretária de Desenvolvimento e Inovação, Lúcia Dornellas.

Para se inscrever, é necessário comparecer à Agência do Trabalhador, localizada no novo Centro Administrativo, na Avenida Alice Coutinho, nº 109, em Vera Cruz, de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas, com comprovante de residência, documento com foto e carteira de trabalho.

foto Claudio Postay