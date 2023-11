Nova Orla de Cariacica será inaugurada em 27 de dezembro com show de drones

A partir do dia 27 de dezembro, Cariacica vai ganhar um novo espaço de lazer e convivência, com a inauguração da Nova Orla de Cariacica, na região de Porto de Santana, com direito a grande show de drones e queima de fogos de artifício, antecipando a chegada de 2024.

“Vamos fazer uma grande festa porque a população de Cariacica espera há anos por essa conquista. A minha cidade merece”, ressaltou o prefeito Euclério Sampaio.

O local está 90% concluído e contará com três restaurantes com energia solar, passarela suspensa, ciclovia, parque para as crianças, como balanços e escorregadores, academia popular, pista de skate, entre outros equipamentos.

O espaço infantil será cercado com Nylofor, que é uma grade metálica utilizada para delimitar ou para cercar um determinado local, e no piso será instalada grama sintética. “Será um espaço bem caprichado para todos os moradores de Cariacica, de outros municípios e turistas aproveitarem”, afirmou o secretário de Obras Weverton Moraes.

A obra é uma parceria da prefeitura de Cariacica com o governo do Estado. Quando finalizado, o local também contará com três restaurantes, banheiros, iluminação pública com lâmpadas de LED com placas solares, estacionamento, espaços para exercícios físicos, rampa para barcos, paisagismo, entre outros atrativos.

Estrutura

– Restaurantes e banheiros modernos e amplos, ambientalmente sustentáveis, com alimentação por energia solar, que possibilitará economia de energia elétrica necessária ao funcionamento das instalações.

– Iluminação pública com lâmpadas de LED com placas solares, de alta eficiência, garantindo mais economia para a cidade e mais modernidade e sustentabilidade ao empreendimento.

– Estacionamentos, ciclovia, calçadão, deques e espaços para a prática de exercícios físicos.

– Preservação da riqueza vegetal do manguezal, com construção conectada com a paisagem. Os deques contornarão a vegetação.