Nova rota turística convida a conhecer o que de melhor é produzido com o cacau

today20 de novembro de 2024 remove_red_eye83

Lei que cria a Rota do Cacau Capixaba, de autoria do deputado Lucas Scaramussa, foi sancionada nesta terça-feira (19)

Um convite a conhecer e experimentar a história, a cultura, as belas paisagens e ainda provar uns dos melhores chocolates do Brasil. Estes são alguns dos bons motivos para visitar o mais novo roteiro turístico do Espírito Santo, passando por importantes pontos de produção e beneficiamento de cacau em Colatina e em Linhares.

A Rota do Cacau Capixaba, criada nesta terça-feira (19) a partir da sanção da Lei nº 12.254/2024, de autoria do deputado estadual Lucas Scaramussa (Podemos), conduz o visitante por diversos pontos dos municípios que concentram grande parte da produção do fruto no estado.

O novo percurso turístico passa por muitas propriedades dedicadas ao cultivo do cacau. Scaramussa explica que, pelo lado norte, a rota passa por um trecho da ES-248, nas fazendas instaladas nas ilhas da região do Baixo Rio Doce, em Colatina, chegando até a foz do rio, no distrito de Povoação e, na outra parte do roteiro, pelo lado sul, se inicia também em Colatina, na ES-442, chegando até Bebedouro, via ES-440 e ES-010.

Lucas Scaramussa destaca que a iniciativa busca preservar as tradições locais de cultivo, colheita e processamento da fruta na região, que responde por mais de 70% da produção no estado, segundo a Secretaria de Estado da Agricultura (Seag). “É um roteiro incrível, que envolve desde agricultores familiares até fazendas centenárias, com uma cultura local estabelecida, onde o visitante poderá conhecer desde a plantação e o beneficiamento do cacau até a produção de derivados, como o chocolate, o mel e a cachaça de cacau.”

Para Philipe Lemos (PDT), secretário estadual de Turismo, o circuito turístico valoriza todos aqueles que se dedicam à cadeia do cacau. “A criação da Rota do Cacau Capixaba é uma conquista para o turismo e a economia do Espírito Santo. Ligando Colatina a Linhares, com destaque para Regência e Povoação, a rota promove a valorização do cacau de alta qualidade produzido na região e reúne importantes atrativos naturais e culturais”, comemora.

Scaramussa acredita ainda que a rota vai modificar os arranjos de infraestrutura da região. “Estamos fomentando aqui a chegada de investimentos públicos e privados para melhorar os acessos a cada propriedade, além de incentivar que mais recursos sejam destinados à ciência e à tecnologia, para que se ofereça sempre um produto de excelente qualidade”, afirma.

Lei que cria a Rota do Cacau Capixaba é de autoria do deputado Lucas Scaramussa.

Novo momento para o turismo de Linhares

Autor do texto de criação da Rota do Cacau Capixaba e prefeito eleito para administrar o município de Linhares pelos próximos quatro anos, Lucas Scaramussa comemora a sanção da lei.

“Essa nova rota, assim como a que contempla a região do Alto São Rafael, criada também a partir de um projeto de lei nosso, vem para marcar um novo momento para o turismo de Linhares. Estamos com isso incentivando a diversificação da matriz econômica, propiciando o desenvolvimento de novos arranjos de negócio, principalmente a economia criativa”, avalia Scaramussa.

Philipe Lemos acredita que a rota tem grande potencial turístico. “Essa iniciativa impulsionará o turismo rural, trazendo mais visitantes e fortalecendo a renda de produtores e comunidades locais. Com essa ação, reafirmamos nosso compromisso em transformar o turismo em uma ferramenta de desenvolvimento sustentável para o estado”.

Cacau de qualidade

Com mais de 9 mil toneladas de cacau produzidas em 2023, de acordo com dados da Seag, Colatina e Linhares se destacam no cenário nacional pela alta qualidade das amêndoas ofertadas ao mercado. Em Linhares, o produto possui o Selo de Rastreabilidade da Indicação Geográfica (IG) desde 2019, certificando a qualidade das amêndoas, que já conquistaram importantes premiações, inclusive em nível internacional.

Atualmente, há uma grande articulação e organização entre os produtores locais, viabilizando a realização de eventos, como o Cacau Fest, e a criação de associações como a Acau (Associação dos Cacauicultores do Estado do Espírito Santo) e Mulheres do Cacau.

fotos Luan Max