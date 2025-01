Nova Secretaria de Pesca promove desenvolvimento do setor em Guarapari

A criação da Secretaria Municipal de Pesca marca um passo significativo para o fortalecimento da economia local e o desenvolvimento sustentável de Guarapari. Com foco exclusivo nas demandas do setor pesqueiro, a iniciativa atende a uma antiga reivindicação dos pescadores, trazendo novas perspectivas para a categoria.

“A criação da secretaria é mais que um sonho realizado”, afirma Samuel Ramalhete, representante dos pescadores de Perocão. Segundo ele, a medida simboliza o reconhecimento e a valorização de um segmento que historicamente foi negligenciado. “Agora teremos mais força na pesca e, principalmente, voz. Sentimos que finalmente somos ouvidos”, acrescenta.

Com a nova secretaria, os pescadores contarão com o apoio do poder público para enfrentar os desafios do setor. O Secretário Municipal de Pesca, Antônio Carlos Cavalcanti, enfatiza que o objetivo principal é aproximar as políticas públicas das reais necessidades da classe.

“O período de abandono foi longo, mas agora existe uma grande esperança de que possamos resolver os problemas enfrentados pelos pescadores. Queremos ouvir as demandas, entender as necessidades e trabalhar para transformar a realidade do setor”, destaca o secretário.

Entre as iniciativas em estudo pela secretaria estão projetos voltados à redução do custo do diesel para as embarcações, amplificação do acesso a auxílios do governo federal e melhorias na segurança e condições de trabalho. Tais medidas visam não apenas beneficiar a classe pesqueira, mas também promover o crescimento econômico de toda a região.

Para o pescador Jackson Ramos, a criação da secretaria representa um divisor de águas. “Esse é um desejo que todos nós, pescadores, sempre tivemos. Agora temos a oportunidade de trabalhar com mais dignidade e ver nosso setor se desenvolver”, celebra.