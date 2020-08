Nova Zelândia anuncia primeiros casos locais de covid após 102 dias

today11 de agosto de 2020 remove_red_eye32

A primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinda Ardern, anunciou nesta terça-feira (11) que o país registrou sua primeira infecção comunitária pela Covid-19 em 102 dias. São quatro casos na mesma família, na cidade de Auckland, incluindo um menor de idade.

“Depois de 102 dias, temos nossos primeiros casos de Covid-19 fora das instalações de isolamento ou quarentena. Embora todos nós tenhamos trabalhado muito para evitar esse cenário, também planejamos e nos preparamos para isso”, disse Ardern.

O país é considerado um caso de sucesso no controle da pandemia e chegou a zerar as infecções pelo novo Coronavírus no início de junho.

A premiê explicou que a fonte de transmissão da Covid-19 é desconhecida, uma vez que os novos pacientes não têm histórico de viagens e nem tiveram contato direto com qualquer outro doente.

No final de março, o governo da Nova Zelândia impôs uma das quarentenas mais rígidas do mundo devido à pandemia, retornando à normalidade no início de junho após considerar que havia conseguido eliminar o vírus.

Fonte R7