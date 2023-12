Novas gerações aprendem sobre identidade cultural quilombola em oficinas

Como vem acontecendo neste segundo semestre, o Quilombo Monte Alegre, no interior de Cachoeiro de Itapemirim, é o local de realização do projeto Oficina de Formação de Caxambuzeiros, iniciativa pela qual os conhecimentos tradicionais do grupo de caxambu Santa Cruz são transmitidos aos jovens da comunidade.

O objetivo é fortalecer o grupo – certificado pelo IPHAN como Patrimônio Imaterial do Brasil – e fomentar a inserção de novos membros entre os moradores do local, principalmente as crianças e os adolescentes, que garantirão sua continuidade.

A edição mais recente ocorreu na noite do último sábado (2), quando também foi realizada a roda de caxambu referente às atividades do projeto contemplado pelo Edital Fundo a Fundo 014/2022, da prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, que também inclui ações de transmissão de saberes entre diferentes gerações de caxambuzeiros.

Por meio do projeto, os jovens de Monte Alegre aprofundam os conhecimentos sobre as suas tradições por meio da realização de oficinas com as mestras Maria Laurinda Adão, Adevalmira Adão Felipe, Geralda Nogueira Calixto e Neuza Gomes Ventura, que se concluem com a formação da roda de caxambu.

Nesse momento, as crianças e os adolescentes – a maioria já vestindo os coloridos trajes típicos do grupo – aprendem e praticam os jongos, os toques de tambor e as danças. É um momento prático de contato real com a cultura quilombola em cada reunião.

“Com este projeto, ocorre a livre fruição dos bens culturais para essa camada pouco assistida pelo poder público: os jovens quilombolas. Eles vão garantir a continuidade do grupo, e isso precisa ser permanentemente estimulado”, explica Fátima Buzatto, uma das produtoras do projeto e moradora de Monte Alegre.

As edições do projeto Oficina de Formação de Caxambuzeiros ocorrem todos os meses, no quilombo Monte Alegre, e são totalmente gratuitas e abertas à visitação popular, sendo que a próxima será realizada no dia 16.

As ações são viabilizadas com recursos do Funcultura, da Secretaria da Cultura, por meio do Edital 06/2022 – Patrimônio Cultural, e conta com o apoio da Associação de Salvaguarda do Patrimônio Imaterial Cachoeirense e do Studio Inovar Arquitetura.

fotos Luan Volpato