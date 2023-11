Confira a programação da campanha “Novembro Azul” em Guarapari

9 de novembro de 2023

A prefeitura de Guarapari iniciou a campanha “Novembro Azul” com o propósito de sensibilizar e conscientizar a população masculina sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de próstata. As ações irão acontecer de 17 a 25 de novembro em diversas unidades de saúde, e ainda haverá um “dia D” específico para atender a população de rua.

Para fortalecer essa iniciativa, a secretária de Saúde, Alessandra Albani, destacou: “O ‘Novembro Azul’ é uma oportunidade valiosa para despertar a atenção dos homens para a relevância de cuidar de sua saúde, que vai muito além da mera prevenção do câncer de próstata. É um chamado para que sejam mais atentos às necessidades do seu corpo e mente, adotando hábitos saudáveis e procurando assistência médica regularmente”, afirmou.

A Semsa (Secretaria Municipal de Saúde) promoverá palestras nas unidades de saúde voltadas para a conscientização da população masculina. Além disso, serão realizadas ações noturnas específicas, visando ampliar o acesso aos serviços de saúde para os homens que, devido a suas jornadas de trabalho, têm dificuldade de se deslocar durante o dia.

A distribuição de panfletos será uma ferramenta importante para sensibilizar e conscientizar os homens sobre a importância dos exames preventivos ao câncer de próstata ao longo do ano. Afinal, a prevenção e o diagnóstico precoce são fundamentais para aumentar as chances de tratamento eficaz e, consequentemente, salvar vidas.

O “Novembro Azul” é mais do que uma cor. É um movimento que visa promover a saúde e o bem-estar dos homens, incentivando-os a serem protagonistas de suas vidas e a cuidarem de si mesmos. Portanto, homens, este mês é dedicado a vocês, e a mensagem é clara: Cuide-se, previna-se e tenha uma vida saudável!

Confira a programação do Novembro Azul:

17/11 – Cras Santa Mônica, público-alvo: homem – Tema: tabagismo. Horário: 9h.

23/11 – Saúde na rua, público-alvo: população de rua – consulta, orientação psicológica e assistência social, a partir das 18h.

24/11 – Dia do homem nas unidades – Horário estendido: 16h30 às 20h30. Tema: “Homem que se cuida tem Atitude e Valoriza sua Vida”.

25/11 – Dia D no Mercado Municipal de Peixe e Mercado Rural – Horário da feira terá panfletagem: “Cuidar da Saúde também é coisa de Homem”.