Novo concurso da Guarda Municipal de Cariacica já tem 4.865 inscritos

13 de setembro de 2023

O novo concurso para agentes da Guarda Municipal de Cariacica já chega a 4.865 inscritos, segundo a organizadora do certame, o Instituto de Acesso à Educação, Capacitação Profissional e Desenvolvimento Humano – Instituto ACCESS. O concurso oferece 35 vagas para início imediato, mais formação de cadastro de reserva.

As inscrições podem ser feitas até as 23h59 do dia 18 de outubro pelo site www.access.org.br/gcmcariacica ou presencialmente no posto de atendimento montado na escola Grau Técnico, localizado na Avenida Mário Gurgel, nº 5, Vila Capixaba.

O salário para os aprovados no concurso é R$ 2.200,00 + R$ 660,00 referente ao adicional de periculosidade + R$ 1 mil (referente a escala especial) + R$ 2.148,05 (auxílio fardamento, pago em uma única parcela no mês de abril de cada ano) + R$ 500,00 de auxílio-alimentação.

Para participar, o candidato precisa ser brasileiro, ter idade mínima de 18 anos e de no máximo 35 anos, ensino médio completo, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou permissão para dirigir no mínimo na categoria “AB”, entre outros requisitos básicos detalhados no edital.

A seleção dos candidatos será feita em cinco etapas, sendo prova objetiva em caráter eliminatório e classificatório, prova de capacidade física, avaliação psicológica, exames médicos, investigação de conduto social e curso de formação e capacidade física.

foto Claudio Postay