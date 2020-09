Novo decreto para combate ao Covid-19 em Piúma

today1 de setembro de 2020 remove_red_eye648

A prefeitura de Piúma publicou hoje (1) um novo decreto de combate ao Covid-19. Com isso, ficam estabelecidas novas regras dentro da cidade.

Como Piúma está em Risco Alto, de acordo com o Mapa de Risco do governo do Estado, continuam suspensas diversas atividades e outras devem funcionar seguindo o que determinam as regras do governo estadual.

O decreto municipal estabelece que os estabelecimentos comerciais poderão admitir atendimento presencial de segunda à sexta-feira, limitado no horário das 10h às 16h, sendo que devem adotar todas as medidas sanitárias pertinentes para estes atendimentos.

A feira livre poderá funcionar às sextas-feiras e aos sábados seguindo as recomendações da vigilância sanitária. A prefeitura determinou ainda, a continuidade das barreiras sanitárias nos limites territoriais do município e a proibição da entrada de ônibus, vans e veículos de turismo na cidade.

Entre 21h e às 5h da manhã fica estabelecido o isolamento social, onde as autoridades policiais e sanitárias irão fazer abordagens, no intuito de recomendar que as pessoas devem estar recolhidas aos seus domicílios.

Para saber mais sobre o decreto basta acessar o seguinte link

https://www.piuma.es.gov.br/portal/uploads/documento/35/20200901112445-decreto-n-2082-de-01-de-setembro-de-2020dispoe-sobre.pdf