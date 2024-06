Novo parque na praia de Camburi será inaugurado no aniversário de Vitória

No dia em que a cidade completa 473 anos de fundação, no próximo 8 de setembro, os moradores da capital e os turistas vão ganhar um novo espaço de 17 mil metros quadrados, o Parque Costeiro, voltado para a educação ambiental, pesquisa e o lazer

Contagem regressiva. Quando a cidade de Vitória completar 473 anos de fundação, no próximo 8 de setembro, os moradores da capital e os turistas vão ganhar um presente especial: um novo parque na praia de Camburi voltado para a educação ambiental, pesquisa e o lazer, o Parque Costeiro.

Integrado ao Atlântica Parque, inaugurado em 2019, o novo espaço de 17 mil metros quadrados terá como atrações: trilhas ecológicas, mirante, Jardim Sensorial, sala multiuso, acesso à fonte de água da Biquinha e até uma ponte sobre o rio Camburi, que levará a uma trilha dentro da área que está sendo recuperada com o plantio de espécies de restinga.

“Está previsto para ser entregue no dia 8 de setembro. Teremos uma estrutura administrativa, salas e auditórios. O parque será todo acessível. O projeto foi compartilhado com as instituições especializadas. Não fizemos nada sem escutar quem vai utilizar”, declarou Vanessa Tavares, gerente de Relações Institucionais da Vale, empresa responsável pela obra, iniciada no segundo semestre de 2023, e que fará a gestão do espaço após a sua conclusão.

O Parque Costeiro faz parte das ações de recuperação da região Norte da praia de Camburi, realizadas pela Vale por meio de um Termo de Compromisso Ambiental (TCA), assinado com o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual, a Prefeitura de Vitória, Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) e comunidades, e que são fiscalizadas pela Comissão de Proteção ao Meio Ambiente da Assembleia Legislativa.

O presidente do colegiado, deputado Fabrício Gandini (PSD), que acompanha o andamento das entregas do TCA, fez questão de visitar a parte final das obras do Parque Costeiro, no último dia 16, ao lado do presidente da Associação Comunitária de Jardim Camburi, Bruno Malias.

Gandini e Malias visitam as obras do Parque Costeiro, que será entregue com a natureza preservada.

“Essa foi uma visita importante para vermos o andamento das obras em relação ao Parque Costeiro. Parece que vai ser entregue de fato agora em setembro. A obra está bem adiantada e é um ativo enorme para toda a cidade de Vitória, não só para Jardim Camburi”, explicou Gandini, destacando a importância da contrapartida da Vale, na tentativa de compensar a poluição causada na região.

Vanessa destacou a atuação da Comissão de Proteção ao Meio Ambiente. “A atuação da Comissão é essencial para que a Vale amplie a visão de todas as suas ações. As contribuições são uma oportunidade de darmos transparência ao que está sendo feito na empresa”, afirmou.

SEGURANÇA

De acordo com o deputado, a entrega também vai ser eficiente para a segurança, já que o local vai contar com vigilantes 24 horas. “Aqui sempre foi um ponto crítico do bairro, com uso de drogas, homicídios e coisas que a gente sabe que não deveriam ocorrer. Creio que com essa infraestrutura que vai ser colocada aqui, isso vai melhorar”, opinou Gandini.

Malias, por sua vez, pontua a importância da obra para o bairro. “Acredito que essa perspectiva de fiscalização proposta pelo Gandini, que está aqui hoje junto com a comunidade, lutando para que a gente possa ter uma entrega de qualidade, vai ser muito importante para as famílias e moradores aqui de Jardim Camburi”, comemorou.

Além do Parque Costeiro, o TCA conta com outras ações: despoluição do rio Camburi, monitoramento específico da área de intervenção da praia, recuperação da orla emersa, medidas compensatórias à recuperação ambiental, medidas adicionais à recuperação ambiental, e mobilização social.

A Vale realizou a recuperação da restinga com o plantio de cerca de 25 mil mudas nativas em toda orla de Camburi, concluído em 2022. Tipos rasteiros, arbustos e árvores foram distribuídos ao longo da praia, além de novo cercamento.

Na área norte da praia, a empresa substituiu a areia com sedimentos por areia nova num total de 43 mil metros quadrados. O local também receberá cerca de 10 mil mudas nativas nos próximos anos.

Segundo Gandini, agora é preciso aguardar a finalização do parque e continuar cobrando a qualidade da água na praia de Camburi e a recuperação da restinga. Essas são as duas últimas intervenções do TCA.

créditos Gleberson Nascimento e divulgação