Novo Sistema de Gestão Escolar usa tecnologia para agilizar processos nas unidades da Serra

today13 de março de 2025 remove_red_eye41

Já está no ar o novo Sistema de Gestão Escolar (SGE) da Serra. A nova ferramenta usa a tecnologia para levar uma série de facilidades para as unidades escolares. Com ela, os professores poderão realizar a chamada das turmas pelo celular, além de realizar o controle de todos os diários escolares de forma intuitiva, sem o uso de papel. O sistema também vai permitir que documentos como o histórico escolar, boletim do aluno e atas de resultados finais sejam confeccionados com mais agilidade pelos profissionais da educação.

Nesse primeiro momento, os módulos do sistema que estão disponíveis são referentes à vida acadêmica dos estudantes. É possível, por exemplo, realizar a chamada mesmo sem estar conectado à internet na hora da aula. A sincronização será feita pelo celular. Ao longo da implantação, a ferramenta vai contemplar também outros itens da gestão da Secretaria de Educação da Serra (Sedu), como contratos, alimentação e transporte escolar.

“O novo sistema vai nos permitir uma gestão mais ágil, com otimização de recursos e uma facilidade maior no acesso aos dados na nossa rede. Isso vai nos ajudar a tornar as nossas políticas educacionais cada vez mais eficientes”, destaca a secretária de Educação da Serra, Mayara Candido.

Portal do aluno

De acordo com o gerente de Tecnologia Educacional (GTE) da Sedu, Renato Freitas Freire Teles, a implantação do novo sistema vai permitir que, no futuro, os pais ou responsáveis pelos estudantes tenham acesso à vida acadêmica do aluno, como visualização de suas notas, pendências escolares, atividades e faltas. A expectativa é de que o aplicativo que vai permitir esse acesso esteja disponível ainda em 2025. “O novo sistema vai trazer benefícios para todos”, destaca.

Ele também explicou que os profissionais da secretaria já vêm sendo treinados para trabalhar com o novo sistema e que a capacitação será feita por meio de formação continuada na medida em que os módulos forem lançados.