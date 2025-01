O brilho de Roza Santetti: uma nova estrela teen no comando de um programa

De Fazenda Rio Grande, Paraná, Roza Santetti, 13 anos, é uma jovem que já se destaca no entretenimento. Atriz e modelo, ela agora assume um novo papel: apresentadora do programa “Brilhando com a Roza”, na GLP4 Play que estreia em fevereiro.

Carismática e dedicada, Roza quer dar espaço às histórias de crianças e adolescentes, destacando suas ideias e talentos. “Quero que todos possam se expressar, mostrar o que pensam e sonham. Esse é o momento de brilhar!”, afirma.

Nos bastidores, a jovem mergulha em aulas de oratória para aprimorar suas habilidades. “Cada etapa desse processo é um aprendizado. Estou amando essa experiência e quero trazer algo inovador para o público.”

Com leveza e criatividade, o programa promete entrevistas inspiradoras, humor e momentos emocionantes, refletindo a energia da nova geração. Para Roza, é mais que um projeto: é uma forma de mostrar que as crianças e adolescentes têm muito a dizer.

Roza Santetti é uma prova de que talento e dedicação podem levar jovens promessas de cidades como Fazenda Rio Grande ao cenário nacional. “Estou preparando algo especial para vocês. Vai ser incrível!”