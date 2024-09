‘O dia que te conheci’ chega aos cinemas nesta quinta-feira, 26 de setembro

A comédia romântica estrelada por Grace Passô e Renato Novaes entra em cartaz nos cinemas brasileiros a partir de amanhã

O DIA QUE TE CONHECI, dirigido por André Novais Oliveira, chega aos cinemas brasileiros nesta quinta-feira, 26 de setembro. Com produção da Filmes de Plástico em coprodução com o Canal Brasil e distribuição da Malute, o filme traz para as telonas uma comédia romântica estrelada por Grace Passô e Renato Novaes que explora os encontros e desencontros da vida cotidiana, com um toque de sensibilidade característico do diretor.

O longa entra em cartaz a partir de amanhã em 29 salas de cinema espalhadas pelo Brasil, nas seguintes cidades: Afogados da Ingazera, Aracaju, Balneário Camboriú, Belo Horizonte, Brasília, Contagem, Curitiba, Fortaleza, João Pessoa, Niterói, Palmas, Porto Alegre, Poços de Caldas, Recife, Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo e Vitória. O filme conta com classificação indicativa de 12 anos de idade.

Confira o trailer abaixo:

Premiado em diversos festivais no Brasil e no mundo, a obra gira em torno da relação entre Zeca (Renato Novaes), um bibliotecário que luta para manter sua rotina, e Luísa (Grace Passô), uma colega de trabalho que o ajuda em um momento difícil. A atuação dos personagens é um dos pontos altos do filme, trazendo uma profundidade emocional que ressoa com o público. O diretor André Novais Oliveira utiliza uma abordagem intimista, permitindo que os espectadores se identifiquem com os dilemas enfrentados pelos protagonistas.

Ao espelhar as singularidades do modo brasileiro – e sobretudo mineiro – de se viver e amar, O DIA QUE TE CONHECI integra com leveza aspectos como a rotina de trabalho cansativa, as amizades que surgem nos transportes públicos e as relações amorosas inusitadas através de diálogos espirituosos e situações cômicas, que fazem com que o espectador se identifique com o que é visto em cena. Com um roteiro criativo, personagens cativantes e trilha sonora que mescla música clássica e rap nacional, o filme promete colocar um sorriso no rosto do público nos cinemas.

Sinopse

Todo dia Zeca tenta levantar cedinho para pegar o ônibus e chegar, uma hora e meia depois, na escola da cidade vizinha, onde trabalha como bibliotecário. Acordar cedo anda cada vez mais difícil. Há algo que o impede de manter esse cotidiano. Um dia Zeca conhece Luísa.

Ficha Técnica

Direção: ANDRÉ NOVAIS OLIVEIRA

Roteiro: ANDRÉ NOVAIS OLIVEIRA

Produção: FILMES DE PLÁSTICO

Produção: THIAGO MACÊDO CORREIA e ANDRÉ NOVAIS OLIVEIRA

Coprodução: CANAL BRASIL

Direção de Arte: ESTHER AZ

Fotografia: RONALDO DIMER

Elenco: GRACE PASSÔ, RENATO NOVAES, KELLY CRIFER, FABRÍCIO FBC

GÊNERO: drama, comédia

País: Brasil

Ano: 2023

Duração: 71 min.