“O dia que te conheci” estreia nos cinemas de todo Brasil em 26 de setembro

today13 de agosto de 2024 remove_red_eye49

Um dos longas-metragens mais premiados e queridos do circuito de festivais brasileiros dos últimos meses, O DIA QUE TE CONHECI chega aos cinemas em 26 de setembro e marca a estreia no mercado da nova distribuidora MALUTE, um novo braço da produtora mineira Filmes de Plástico, que também assina o longa dirigido por André Novais Oliveira.

O filme acompanha um dia na vida de Zeca (Renato Novaes), bibliotecário que precisa atravessar a cidade para chegar ao seu trabalho numa escola pública de um município vizinho. Os constantes atrasos custam o seu emprego, mas ele acaba se aproximando de Luisa (Grace Passô), também funcionária da escola, e, nesse único dia, eles vivem juntos momentos especiais.

O longa foi premiado no Entrevues Belfort 2023 na França e no Mar del Plata IFF na Argentina. No Brasil, ganhou o Prêmio da Crítica na Mostra Internacional de Cinema em São Paulo; Melhor Ator (Renato Novaes) e Melhor Atriz (Grace Passô), Melhor Roteiro e prêmio Zózimo Bulbul de melhor longa metragem, no Festival de Brasília de 2023. No Festival do Rio, levou o Prêmio Especial do Júri e o Prêmio de Melhor Atriz para Grace Passô; e foi ganhador do júri popular no Festival de Gostoso (RN).

Rodado em Belo Horizonte, Betim e Contagem, André explica que o filme tem uma geografia peculiar marcada pelo deslocamento de Zeca ao seu trabalho todos os dias numa longa viagem de ônibus. “Muita gente trabalha no centro e mora na periferia, mas no caso do Zeca é o contrário. O filme permite pensar o que é centro e o que é periferia quando se fala de morar longe. Longe de quem? De onde?”

Entre os elementos marcantes do filme está sua trilha sonora que combina rap com música clássica. “O rap é muito importante no filme. Eu queria muito evidenciar que o Zeca gosta de rap e mostrar isso nos mínimos detalhes, com a direção de arte. Tem a ver com a cena do rap em BH, que tem crescido muito. Não à toa temos Djonga, Matéria Prima, e FBC na trilha”. E no caso deste último temos também a estreia de Fabrício FBC na atuação como parte do elenco do filme.

Sinopse

Todo dia Zeca tenta levantar cedinho para pegar o ônibus e chegar, uma hora e meia depois, na escola da cidade vizinha, onde trabalha como bibliotecário. Acordar cedo anda cada vez mais difícil. Há algo que o impede de manter esse cotidiano. Um dia Zeca conhece Luisa.