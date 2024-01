“O melhor está por vir”, novo filme de Nanni Moretti, estreia na quinta-feira, dia 04/01

Exibido em competição no último Festival de Cannes, comédia traz no elenco Moretti, Marguerita Buy, Mathieu Amalric e Sílvio Orlando

O novo trabalho de um dos diretores mais queridos do cinema italiano, Nanni Moretti, chega aos cinemas brasileiros em 4 de janeiro de 2024. A comédia O MELHOR ESTÁ POR VIR tem distribuição da Pandora Filmes e estreia em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, Salvador, Fortaleza, Aracaju, Florianópolis, Curitiba, Maceió, Niterói e Recife, com classificação indicativa de 12 anos. A obra traz Moretti no papel principal, ao lado de Margherita Buy, Sílvio Orlando e Mathieu Amalric.

O longa, que fez sua estreia no Festival de Cannes, tem como protagonista um diretor de cinema fazendo um filme que se passa na Roma dos anos de 1950, mas diversos impedimentos complicam a conclusão das filmagens.

O filme que está sendo dirigido por Giovanni, personagem do próprio Moretti, se passa na época da invasão soviética da Hungria. Ele acredita firmemente nesse projeto e está certo de que é preciso contar a história do Partido Comunista Italiano da época, e como perdeu a oportunidade de romper com a União Soviética para finalmente tomar um caminho independente. No entanto, ninguém mais se lembra desses acontecimentos, o mundo mudou e a maneira de fazer filmes também. Enquanto Giovanni está convencido a fazer um filme político, sua atriz pensa ao contrário: segundo ela, Giovanni está fazendo um filme de amor e não percebe isso – e ela pode estar certa.

“Embora o mundo ao seu redor esteja se tornando cada vez mais difícil de decifrar e aceitar, Giovanni não quer perder para uma realidade decepcionante. E, acima de tudo, ele não quer desistir do sonho de poder mudá-lo. Se a vida e a história não permitem, o cinema, pela sua força e energia contagiosas, transforma a realidade e torna o sonho possível”, explica o cineasta, que assina o roteiro com Francesca Marciano, Federica Pontremoli e Valia Santella.

O longa-metragem marca o aniversário de 50 anos da carreira de Moretti, que estreou como diretor com o curta “La sconfitta”. E ele explica que O MELHOR ESTÁ POR VIR é dos principais trabalhos de sua carreira.

“Esse é um filme muito pessoal para mim e sei que muitos verão nele uma espécie de ‘resumo’ dos meus temas e estilos. Não estou mais totalmente ciente do que são, mas estou ciente de que é assim que o filme será dissecado”, disse em entrevista.

Moretti define este como “um filme sobre o cinema” e conta que as principais inspirações foram “8 ½”, de Federico Fellini, mas não deixa de ser um filme sobre ele mesmo – Nanni é um diminutivo de Giovanni.

“A autoironia sempre esteve na minha carreira desde o começo. Desde meus primeiros curtas em Super 8, três coisas vieram naturalmente para mim que levei comigo durante toda a minha vida: falar sobre o meu mundo, sobre o mundo da classe média romana de esquerda – fazendo isso com ironia, principalmente consigo mesmo –, e me colocar não apenas atrás da câmera, mas também na frente dela.”

Desde sua estreia em Cannes, O MELHOR ESTÁ POR VIR tem recebido muitos elogios. “Moretti mais uma vez encontrou uma maneira de fazer um filme que cria uma comédia ousada a partir de um processo de autoterapia. [Ele] transforma as obsessões de um homem em uma comédia humana”, escreveu Lee Marshall, no Screen Daily. No Jerusalem Post, Hanha Brown afirmou que este é “um filme raro que vai fazer você pensar e se sentir bem ao mesmo tempo”.

Sinopse

Comédia sobre Giovanni, um cineasta que tenta desesperadamente terminar um filme ambientado em Roma, na década de 1950, sobre comunistas italianos. Mas uma série de obstáculos se interpõe em seu caminho: uma atriz teimosa, orçamento apertado, seu próprio casamento em colapso e o namoro da filha com um tipo inesperado. Sempre no limite, Giovanni terá que repensar sua maneira de agir e acreditar que o melhor está por vir.

Ficha Técnica

Direção: Nanni Moretti

Roteiro: Nanni Moretti, Francesca Marciano, Federica Pontremoli e Valia Santella

Produção: Nanni Moretti, Domenico Procacci

Elenco: Nanni Moretti, Marguerita Buy, Mathieu Amalric e Sílvio Orlando

Direção de Fotografia: Michele D’Attanasio

Desenho de Produção: Alessandro Vannucci

Trilha Sonora: Franco Piersanti

Montagem: Clelio Benevento

Gênero: comédia

País: Itália, França

Ano: 2023

Duração: 95 minutos