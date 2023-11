“O Pequeno Corpo” chega aos cinemas nesta quinta-feira, 23 de novembro

Falando em dialetos Veneto e Friuli, o drama italiano conta a história de uma jovem numa jornada marcada pelo realismo fantástico

Em 2016, a diretora e roteirista Laura Samani descobriu um pequeno santuário Trava o qual, até o século XIX, acreditava-se ser capaz de trazer de volta à vida bebês natimortos. Eles dariam apenas um suspiro, novamente, para poderem ser batizados e enterrados em solos sagrados. Partindo dessa história que a encantou, a cineasta escreveu e dirigiu O PEQUENO CORPO, que chega com exclusividade aos cinemas brasileiros nesta quinta-feira, 23 de novembro, com distribuição da Pandora Filmes. Nesta semana de lançamento, as praças que receberão o filme são São Paulo, Brasília, Jundiaí e Ribeirão Preto. A classificação indicativa é 14 anos.

O filme, que rendeu a Samani o David di Donatello de cineasta estreante, conta a história de Agata, uma jovem que, em 1900, embarca numa jornada com a esperança de trazer sua filha à vida novamente. Levando o pequeno corpo da menina em uma caixa, ela parte de seu pequeno vilarejo rumo a um desses santuários. Em sua jornada, conhece Lynx, um garoto solitário que promete ajudá-la.

Durante sua pesquisa para o filme, a diretora conta que descobriu que eram em sua maioria homens que viajam levando os pequenos corpos, uma vez que as mulheres, que acabaram de dar à luz, não tinham condições físicas de se submeter a essa viagem. Escrevendo o roteiro com Marco Borromei e Elisa Dondi, Samani se perguntou: o que acontece com a mulher que fica em casa? E se a jornada, ao invés de ser feita por um homem, fosse feita por uma mulher?

“Para mim, a melhor parte de uma história é aquele momento em que um personagem decide se rebelar. A escolha de Agata é praticamente escandalosa porque denota orgulho e protesto não apenas contra sua religião, mas também contra as leis da natureza. Agata decide ouvir as vozes que falam sobre os milagres. Seguindo seu instinto e sem contar a ninguém, ela parte em uma viagem com seu bebê em uma pequena caixa. Sozinha”, explica a diretora.

A diretora colocou como cenário sua terra natal, a Friul-Veneza Júlia, no nordeste da Itália. Ela conta que enquanto buscava lugares onde filmar, encontrou diversos moradores e moradoras da região que acabaram entrando no filme.

“Quase todo o elenco é formado por pessoas que nunca atuaram antes; em alguns casos, famílias inteiras. Foi também por esta razão que decidi rodar o filme nos dialetos Veneto e Friuli, não apenas para o público conhecer a língua autêntica da época, homenageando as diferentes variações, como também para que as pessoas pudessem se expressar tanto quanto possível da maneira mais natural.”

O PEQUENO CORPO fez sua estreia mundial na Semana da Crítica do Festival de Cannes, onde recebeu críticas positivas da imprensa especializada.

“A linguagem cinematográfica de Samani tem consistência e urgência, e há um traço interessante de ateísmo que acompanha a aura espiritual deste filme”, escreveu Peter Bradshaw, no The Guardian.

“Celeste Cescutti lidera um elenco, que é na maioria de atores não-profissionais, com uma atuação feroz que comanda e fundamenta os temas de realismo mágico do filme”, disse Tara Brady, no The Irish Times.

Sinopse

Itália, 1900. Agata é uma jovem que embarca em uma jornada desesperada para chegar a um misterioso santuário para salvar a alma de sua filha da condenação eterna do Limbo.

Ficha Técnica

Direção: Laura Samani

Roteiro: Marco Borromei, Elisa Dondi, Laura Samani

Produção: Alberto Fasulo

Elenco: Celeste Cescutti, Ondina Quadri

Direção de Fotografia: Mitja Licen

Desenho de Produção: Rachele Meliadò

Montagem: Chiara Dainese

Gênero: drama

País: Itália, França, Eslovênia

Ano: 2021

Duração: 89 minutos

Classificação Indicativa: 14 anos