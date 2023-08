O PORTEIRO estreia exclusivamente nos cinemas brasileiros nesta quinta-feira, 31 de agosto

Baseado em sucesso teatral, comédia é protagonizada por Alexandre Lino, Maurício Manfrini e Cacau Protásio

Confusão é o que não falta lá no prédio onde o Waldisney (Alexandre Lino) trabalha como porteiro. Todo dia é um bafafá entre os vizinhos, mas ao lado da zeladora Rosival (Cacau Protásio), ele é craque em manter essa bagunça organizada.

Baseada no espetáculo homônimo que já rodou o Brasil e é um verdadeiro sucesso de público, a comédia O PORTEIRO chega aos cinemas do país nesta quinta-feira, 31 de agosto, em mais de 700 salas. A classificação indicativa é 14 anos.

Além do elenco repleto de grandes nomes da comédia, como Alexandre Lino, Cacau Protásio, Maurício Manfrini, Aline Campos e Daniela Fontan, o longa também conta com as participações especiais do lutador José Aldo e da influenciadora Raissa Chaddad, dois fenômenos das redes sociais.

E pode ser ainda que você reconheça o prédio onde Waldisney trabalha de outro lugar. Acontece que O PORTEIRO faz uma homenagem muito especial à icônica Dona Hermínia, personagem de Paulo Gustavo na franquia “Minha Mãe É Uma Peça”. A história se passa no mesmo edifício, localizado no bairro Flamengo, no Rio de Janeiro, um tempo após Dona Hermínia ter se aposentado do cargo de síndica.

A comédia contará com eventos de pré-estreia em sete das principais capitais do país (São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Salvador, Recife e Fortaleza), com presença do elenco, formadores de opinião e influenciadores convidados. Com campanha massiva em todo o Brasil, O PORTEIRO já impactou mais de 50 milhões de pessoas nas redes sociais e está sendo apontado como uma das principais apostas do gênero para 2023.

A partir de entrevistas com diversos porteiros nordestinos que foram em busca de oportunidades de trabalho nas cidades do Rio de Janeiro ou São Paulo, Alexandre Lino explica um pouco do processo de criação do protagonista Waldisney.

“Fomos às ruas e portarias de inúmeros prédios para ouvir os porteiros e suas histórias de vida bem-humoradas e repletas de superação. Esse material foi mais do que suficiente para a criação da dramaturgia para o filme, para o espetáculo e para meu trabalho como ator.”

O PORTEIRO tem produção da Rubi Produtora, coprodução das produtoras Bronze Filmes, Quimonos e Cineteatro e distribuição da Imagem Filmes.

Sinopse

Confusão é o que não falta no prédio onde Waldisney (Alexandre Lino) trabalha como porteiro. Todo dia é um bafafá entre os vizinhos, mas ao lado da zeladora Rosivalda (Cacau Protásio), ele é craque em manter essa bagunça organizada. Tudo isso muda quando o prédio é assaltado e Waldisney agora precisa provar para o delegado (Maurício Mafrini) que ele pode até ser meio atrapalhado, mas ladrão ele não é, não!

