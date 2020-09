Obras em andamento na Praia Central de Anchieta

Os trabalhos para revitalização da orla da Praia Central, em Anchieta, no litoral sul do Estado, seguem em andamento. As obras contemplam um trecho de 1.190 metros com reconstrução do calçadão e outro percurso de 300 metros, onde já estão sendo implantadas melhorias na iluminação, instalação de bancos, estação de academia, chuveiros, estacionamento, pontos de ônibus, pergolado e jardinagem.

As obras, que foram divididas em duas etapas, acontecem concomitantemente e são executadas pela empresa EFG Construtora. O investimento total é de cerca de R$ 1 milhão com recursos próprios do município.

A reconstrução do calçadão inicia em frente ao bar do Dodo e segue até a Vila Samarco. De acordo com a Secretaria de Infraestrutura, nesse trecho recentemente vem sendo executados os serviços de acabamento do piso do calçadão (granilite). No percurso foi realizada a construção de um novo calçadão, além dos serviços elétricos para iluminação da orla e paisagismo.

Já no trecho de 300 metros, entre a ponte Cônego Barros e a altura da agência do Banestes, vem sendo realizado os serviços de instalação de um deck de madeira e um pergolado, além da construção dos canteiros, estacionamento e da arquibancada.