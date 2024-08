Olimpíadas: conheça a história do futebol na competição

today2 de agosto de 2024 remove_red_eye50

O futebol é um esporte muito importante em todo o mundo, mas no Brasil, ele tem um significado mais especial, afirma o empresário do futebol, Emerson Zulu

Com o início das Olimpíadas de Paris este ano, o Brasil se engajou em acompanhar disputas internacionais em diversos tipos de esportes, assim como no caso do futebol, uma das grandes paixões nacionais.

O futebol entrou nas Olimpíadas em 1900, coincidentemente, durante os Jogos de Paris. Mas foi só a partir de 1908, em Londres, que o torneio passou a acontecer regularmente. No começo, apenas os homens podiam competir na modalidade, o futebol feminino só entrou oficialmente nos Jogos Olímpicos em 1996, em Atlanta.

“O futebol é um esporte muito importante em todo o mundo, mas no Brasil, ele tem um significado mais especial. Para muitos jovens, o futebol é uma esperança e uma chance de mudar de vida, e vê-lo em uma competição histórica como as Olimpíadas é muito importante para que o esporte continue trazendo o que ele traz de melhor, a união entre as pessoas”, conta o empresário do futebol Emerson Zulu.

O limite de 23 anos

O futebol olímpico tem algumas regras diferentes dos outros torneios internacionais que o tornam bem único. No masculino, há uma limitação de idade: só jogadores com até 23 anos podem participar, mas cada time pode incluir até três jogadores mais velhos.

Isso ajuda a destacar jovens talentos e dá a eles uma chance de mostrar seu potencial em uma competição de projeção internacional, já no futebol feminino não há limite de idade para competir na equipe.

Por que o Brasil não joga no futebol masculino nas Olimpíadas de 2024?

Nas Olimpíadas de Paris em 2024, 16 países estão disputando medalhas na modalidade, mas o Brasil não é um deles. Isso acontece pois a seleção brasileira não teve êxito nas disputas pré-olímpicas com outros nove países da América do Sul em fevereiro deste ano.

Nas quartas de final da disputa prévia, a seleção brasileira perdeu para o Paraguai e venceu a Venezuela. Na última rodada, um empate com a Argentina garantiria a vaga para Paris 2024, mas o Brasil perdeu por 1 a 0.

Com isso, apenas a Argentina e o Paraguai estão representando a América do Sul nos Jogos Olímpicos de Paris 2024.