Onze atletas vão representar o Espírito Santo na Olimpíada de Paris 2024

today23 de julho de 2024 remove_red_eye40

A cerimônia de abertura da Olimpíada de Paris será realizada nesta sexta-feira (26) e onze atletas capixabas vão representar o Espírito Santo no maior evento multiesportivo do mundo. Os esportistas participam em sete modalidades: atletismo, basquete, handebol, handebol de areia, ginástica rítmica, taekwondo e vôlei de praia.



A Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport) já deixou sua marca na trajetória de vários dos convocados, seja por meio dos programas voltados ao alto rendimento, como o Bolsa Atleta e o Voe Atleta, ou de iniciação, como o Campeões de Futuro e os Jogos Escolares, ou até mesmo com homenagem na Calçada da Fama da Sesport.



Com os 11 passaportes carimbados para a capital francesa, o Espírito Santo supera a marca da última edição dos Jogos Olímpicos. Em 2021, em Tóquio, o Estado esteve presente com nove participantes, inclusive nomes que se repetem nesta edição de 2024. Conheça um pouco da história de cada um:



ATLETISMO

Paulo André Camilo – Nascido em Santo André, São Paulo, mas morador de Vila Velha desde os dois anos de idade, Paulo André Camilo, ou P.A. como também é chamado, ganhou fama nacional com a participação no programa Big Brother Brasil, da TV Globo. Disputou sua primeira edição dos Jogos em Tóquio, em 2021, mas não subiu ao pódio. Começou a despontar na modalidade na disputa dos Jogos Escolares do Espírito Santo (JEES), promovidos pela Sesport. Hoje, detém a terceira melhor marca da história do atletismo do Brasil na prova dos 100 metros, uma das que vai disputar em Paris, juntamente com o revezamento 4×100. Por todos esses feitos, é um dos homenageados da Calçada da Fama da Sesport e utiliza a academia do Centro de Treinamento Jayme Navarro de Carvalho, na sede da Secretaria.



BASQUETE

Didi Louzada – Aos 25 anos e revelado por um projeto social de Cachoeiro de Itapemirim, Didi Louzada disputou a atual temporada do Novo Basquete Brasil (NBB) pelo Flamengo, finalizando a competição com o vice-campeonato. Teve passagem pelos Estados Unidos, entre 2021 e 2023, quando chegou até a maior liga do mundo, a NBA. Assim como Paulo André Camilo, Didi Louzada é mais um atleta revelado nos Jogos Escolares do Espírito Santo (JEES).



GINÁSTICA RÍTMICA

Déborah Medrado – Natural da Serra, Déborah Medrado faz parte da seleção brasileira de conjunto, que vem tendo um bom desempenho nas recentes etapas de mundiais da modalidade, desde o ano passado. A capixaba também esteve em Tóquio, em 2021, e vai para a sua segunda participação olímpica. Já representou o Estado em edições nacionais dos Jogos Escolares e é contemplada pelo programa Bolsa Atleta. Ao longo da carreira, realizou treinos no Centro de Treinamento Jayme Navarro de Carvalho, na sede da Sesport.



Sofia Madeira – Assim como Déborah Medrado, a atleta Sofia Madeira integra a seleção brasileira de conjunto da ginástica rítmica e também é contemplada pelo Bolsa Atleta. Porém, ela vai para sua primeira Olimpíada. Moradora de Vila Velha, Sofia Madeira passou ainda pelo projeto Campeões de Futuro, da Sesport, e participou dos Jogos Escolares. Também realizou treinos durante a juventude no Centro de Treinamento Jayme Navarro de Carvalho, antes de chegar à seleção. Entre os recentes feitos com a seleção, ao lado da colega capixaba, alcançou com o Brasil a maior nota da história do conjunto em uma competição internacional (71.500), na Copa do Mundo de Milão, no mês passado, garantindo a medalha de prata.



HANDEBOL

Ana Claudia Bolzan – Natural de Mantenópolis, a jogadora de 28 anos é ponta do time de handebol feminino do Benfica, de Portugal. Ela começou a se destacar na modalidade atuando pelo Colégio Castro Alves, de Cariacica, sendo campeã dos Jogos Escolares do Espírito Santo, entre 2010 e 2013, e participando e conquistando etapas nacionais e internacionais. Após várias passagens pela seleção brasileira, Ana Claudia Bolzan foi convocada para disputar sua primeira Olimpíada.



HANDEBOL DE PRAIA

Patrícia Scheppa – Natural de Santa Teresa, Patrícia Scheppa foi convocada para disputar o handebol de praia em Paris. A modalidade será realizada apenas como exibição nos Jogos, portanto sem possibilidades de conquista de medalhas. No entanto, ela briga para poder entrar no programa olímpico em futuras edições. A capixaba Patrícia Scheppa já foi eleita duas vezes a melhor jogadora do mundo.



TAEKWONDO

Mikaela Oliveira – Moradora da Serra, a lutadora Mikaela Oliveira, de 21 anos, foi convocada para substituir a medalhista olímpica juvenil Sandy Macedo, que sofreu uma lesão. A capixaba vai participar das lutas por exibição na categoria por equipes mista, que não vão contar os resultados para o quadro de medalhas. Mikaela Oliveira é contemplada pelo programa Voe Atleta, da Sesport.



Pedro Arthur Alves – Nascido na Serra, mais especificamente em Jacaraípe, o lutador de taekwondo conquistou a vaga no fim do ano passado para a Olimpíada também na categoria por equipes mista, que será uma competição de demonstração. A seleção brasileira faturou o bronze na Copa do Mundo da China, em dezembro do ano passado, feito que valeu a vaga olímpica. Pedro Arthur Alves é contemplado pelo Bolsa Atleta.



VÔLEI DE PRAIA

André Stein – Ao lado do parceiro paraibano George, o capixaba André Stein, cria do projeto Vôlei Vida, de Vila Velha, conquistou a vaga para disputar a primeira Olimpíada. A dupla liderou o ranking olímpico e garantiu o passaporte para Paris em maio. Stein é tetracampeão brasileiro e já conquistou títulos de campeão do mundo e do circuito mundial. Foi contemplado pelo Bolsa Atleta em anos anteriores, até se mudar para a Paraíba, onde treina atualmente.



Evandro e Arthur Lanci – Carioca e paranaense, respectivamente, eles moram e treinam em Vila Velha. A dupla foi formada e se mudou para o Estado no início de 2023, visando aproveitar a boa estrutura das areias capixabas para a preparação do ciclo olímpico, e garantiu a vaga como os segundos do ranking, atrás de André Stein e George. Evandro já disputou as Olimpíadas do Rio e de Tóquio, já Arthur Lanci vai fazer sua primeira participação nos Jogos.