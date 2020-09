Onze deputados do Espírito Santo concorrem a prefeito

Onze dos 30 deputados estaduais disputam, em 15 de novembro, as eleições municipais. Os parlamentares pleiteiam a vaga de prefeito, principalmente, em municípios da Grande Vitória. Dentre os 13 candidatos na capital, três são deputados estaduais: Capitão Assumção (Patri), Delegado Lorenzo Pazolini (Republicanos) e Gandini (Cidadania).

Na Serra, dos oito candidatos, também há três deputados na disputa: Alexandre Xambinho (PL), Bruno Lamas (PSB) e Vandinho Leite (PSDB). As prefeituras de Vila Velha e Cariacica têm, entre seus concorrentes, apenas um deputado da atual legislatura: Doutor Hudson Leal (Republicanos), em Vila Velha, e Euclério Sampaio (DEM), em Cariacica. Guarapari também tem um parlamentar na disputa: o deputado Carlos Von (Avante).

No interior do Estado, Marcos Garcia (PV) concorre à Prefeitura de Linhares e Enivaldo dos Anjos (PSD) quer ser o chefe do Executivo em Barra de São Francisco. Nenhum deputado estadual disputa as eleições nos municípios do sul capixaba.

No total, 370 candidatos disputam o cargo de prefeito nos 78 municípios capixabas.

Deputados que são candidatos a prefeito

Barra da São Francisco

Enivaldo dos Anjos (PSD)

Cariacica

Euclerio Sampaio (DEM)

Guarapari

Carlos Von (Avante)

Linhares

Marcos Garcia (PV)

Serra

Alexandre Xambinho (PL)

Bruno Lamas (PSB)

Vandinho Leite (PSDB)

Vila Velha

Doutor Hudson (Republicanos)

Vitória

Capitão Assumção (Patri)

Delegado Pazolini (Republicanos)

Gandini (Cidadania)