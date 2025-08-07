“Operação Cavalo de Aço” coíbe escapamentos irregulares em Cachoeiro

Na manhã da última quarta-feira (6) foi realizada em Cachoeiro de Itapemirim mais uma edição da “Operação Cavalo de Aço”, com foco na repressão ao uso de escapamentos irregulares em motocicletas e na averiguação de suspeitos. A ação contou com a integração entre a Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) e a Guarda Civil Municipal (GCM), reforçando o compromisso conjunto com a segurança e a ordem pública no município.

Durante a operação foram abordados 94 veículos e 135 pessoas, com dois veículos removidos e seis notificações emitidas por irregularidades. A atuação firme e coordenada das forças de segurança também serviu como medida de prevenção contra delitos diversos.

O comandante do 9º Batalhão da PMES, tenente-coronel Nério, destacou a importância da operação. “Essa é uma resposta direta às reclamações da população sobre o incômodo causado pelos escapamentos adulterados. Além disso, a ação reforça nossa presença nas ruas e contribui para a redução da criminalidade”.

O secretário municipal de Segurança e Trânsito, Clayton Siqueira, também comentou sobre a atuação conjunta. “A integração entre a GCM e a Polícia Militar tem sido fundamental para promover uma cidade mais segura. Com planejamento, técnica e união das forças, conseguimos combater práticas ilegais e aumentar a sensação de segurança da população”.

A Prefeitura de Cachoeiro reforça que seguirá apoiando e ampliando ações integradas como a “Operação Cavalo de Aço”, sempre com o objetivo de garantir mais tranquilidade e qualidade de vida aos cidadãos.