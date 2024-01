Operação conjunta em Viana apreende 372 garrafas de bebidas adulteradas

A prefeitura de Viana, por meio da Secretaria de Defesa Social (SEMDES), em parceria com a Guarda Civil Municipal e Comissão Interna de Fiscalização Integrada (COIFIN), apreendeu 372 garrafas de bebidas alcoólicas adulteradas na manhã desta quinta-feira (18) em uma distribuidora de bebidas em Ipanema.

As garrafas encontradas no estabelecimento são consideradas adulteradas porque o líquido foi envasado ilegalmente em garrafas de uísque e vodca. Os rótulos não continham o número de registro do Ministério da Agricultura, o que indica que o produto é clandestino.

Além das garrafas com evidências de adulteração, os agentes apreenderam 13 caixas de cigarros contrabandeadas.

Capacitação

Os agentes das forças de segurança de Viana participaram, no último mês de dezembro, de uma capacitação para identificação de bebidas fora da conformidade legal realizada por representantes da Alliance Against Counterfeit Spirits (ACCS), empresa estrangeira especializada em detectar produtos adulterados.

Na primeira fase desta operação, realizada em dezembro em distribuidoras de bebidas em Marcílio de Noronha, foram apreendidas 40 garrafas de bebidas adulteradas e 20 caixas de cigarro contrabandeadas.

Os produtos apreendidos e o conduzido foram encaminhados para o 18° Distrito Policial, em Vila Velha.