Operação conjunta interdita açougue e apreende mais de 500 quilos de carne em Cariacica

today29 de agosto de 2023 remove_red_eye272

A Polícia Civil do Espírito Santo, por meio da Delegacia Especializada em Repressão a Crimes Rurais, com apoio da Subsecretaria de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SESP) e equipes da Superintendência de Polícia Especializada (SPE), do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (IDAF), e da Vigilância Sanitária do município de Cariacica, deflagrou uma operação conjunta no município de Cariacica, na manhã de segunda-feira (28), com objetivo de reprimir o comércio de carne oriunda de furtos no interior do Estado do Espírito Santo.

Na ação, mais de 500 quilos de carne foram apreendidos em um açougue e o proprietário de um abatedouro, de 45 anos, foi preso por posse de arma e munição.

As equipes deram cumprimento a um mandado de busca e apreensão em uma residência, no bairro Duas Bocas, na zona rural de Cariacica, suspeita de funcionar como abate clandestino de animais. No local, as equipes perceberam que havia vestígios de sangue que indicavam a prática de abate recente. Na área externa, foram encontradas carcaças de animais sendo queimadas no quintal, com vários urubus ao redor.

No quarto do proprietário do imóvel, a Polícia Civil encontrou uma espingarda calibre 22, com 48 munições, além de cadernos de controle de vendas, com anotações de possíveis vendas das carnes. O homem foi preso em flagrante por posse de arma de fogo.

No bairro Areinha, um açougue foi interditado após a equipe de Vigilância Sanitária apreender e descartar mais de 500 quilos de carne, que estavam em condição irregular de armazenamento.

Segundo o titular da Delegacia Especializada em Repressão a Crimes Rurais, delegado Arthur Bogoni, outros suspeitos de receptação de carne furtada continuam sendo investigados.

por Adriana Nascimento Amaral

Policial Civil – Seção de Imprensa e Comunicação Interna (Sicoi)