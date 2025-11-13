Operação da PM apreende grande quantidade de drogas em Guarapari
Uma operação da Força Tática e do K9 do 10º Batalhão da Polícia Militar resultou, na noite de quarta-feira (12), na apreensão de uma grande quantidade de drogas, arma de fogo e diversos materiais usados no preparo de entorpecentes no bairro Santa Mônica, em Guarapari.
As equipes realizavam patrulhamento quando receberam a informação de que integrantes de uma facção criminosa estariam manipulando drogas dentro de uma residência. Ao chegarem ao local indicado, os militares flagraram três indivíduos manuseando materiais ilícitos e fizeram a abordagem.
Durante a ação foram apreendidos:
516 pinos de cocaína
154 pedras de crack
08 porções de cocaína (1,56 kg)
05 porções de crack (790 g)
01 bucha de maconha
R$ 1.811 em espécie
01 pistola calibre .40 com numeração suprimida e 27 munições
Além de ácido bórico, gesso, peneiras, balança de precisão e grande quantidade de material para embalo.
Os suspeitos foram detidos e conduzidos à 5ª Delegacia Regional de Guarapari, juntamente com todo o material apreendido. O veículo usado pelos envolvidos apresentava indícios de clonagem e foi recolhido para o pátio credenciado do Detran.
A operação reforça o empenho da Polícia Militar do Espírito Santo no combate ao tráfico de drogas e ao crime organizado na região.