Operação em conjunto resulta em prisões e apreensões em Viana

today7 de março de 2025 remove_red_eye36

A Guarda Civil Municipal de Viana, em parceria com a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) do município, realizou, na manhã desta sexta-feira (07), uma operação de cumprimento de mandados de prisão e busca e apreensão nos bairros Canaã e Vila Bethânia, com foco em um homicídio ocorrido na região.

Durante a ação um dos alvos foi preso, enquanto o segundo não foi localizado. Durante as buscas na residência de um dos indivíduos foram encontradas a companheira e o cunhado do procurado. Com eles, a equipe apreendeu cerca de 80 unidades de entorpecentes diversos, aproximadamente R$ 1.400,00 em espécie, rádios comunicadores, cadernos com anotações relacionadas ao tráfico de drogas e material utilizado para embalo de entorpecentes.

Os conduzidos, juntamente com os materiais ilícitos apreendidos, foram entregues à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Viana para as devidas providências legais.

A operação faz parte do esforço contínuo da Guarda Municipal de Viana em combater o tráfico de drogas e a violência na cidade, reafirmando o compromisso das autoridades municipais com a segurança da população.

A população pode colaborar com a segurança pública e denunciar situações suspeitas entrando em contato com a Guarda Civil Municipal de Viana por meio do telefone (27) 99738-8787.