Operação integrada flagra maus-tratos a animais em Cachoeiro de Itapemirim

today13 de janeiro de 2026 remove_red_eye64

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio do Núcleo de Proteção Animal da Delegacia Especializada de Proteção ao Meio Ambiente (DEPMA), em ação integrada com a Guarda Municipal de Cachoeiro de Itapemirim e agentes da Fiscalização Ambiental da Prefeitura Municipal, deflagrou, na tarde dessa segunda-feira (12), uma operação para apurar denúncia de maus-tratos contra animais no bairro Waldir Furtado Amorim, em Cachoeiro de Itapemirim.

No local, as equipes constataram a existência de cães mantidos em condições degradantes, sem qualquer tipo de alimentação disponível, sem acesso à água potável e submetidos a um ambiente insalubre, repleto de fezes e detritos.

Foi verificado ainda que o tutor, um homem de 35 anos, não tinha meios para prover alimentação adequada aos animais, não havendo sequer mantimentos em sua própria residência. Os cães permaneciam expostos por longos períodos a altas temperaturas, sem abrigo, ventilação ou hidratação mínima necessária, demonstrando sofrimento e evidente comprometimento do bem-estar físico e psicológico.

Diante dos fatos constatados, os animais foram apreendidos pela Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim e encaminhados ao setor de Bem-Estar Animal, onde receberão os devidos cuidados veterinários e passarão por processo de reabilitação.

“Cachoeiro de Itapemirim escreveu hoje uma nova página na história da causa animal: realizamos a primeira operação oficial de combate aos maus-tratos no município. Dois animais foram resgatados e retirados do sofrimento, mostrando que cada denúncia importa e que, quando o poder público age em conjunto, a crueldade perde espaço. A ação contou com o apoio essencial da Secretaria de Meio Ambiente de Cachoeiro, da Guarda Municipal e do Núcleo de Proteção Animal, unindo forças em defesa de quem não pode pedir ajuda”, destacou o responsável pelo Núcleo de Proteção Animal da Delegacia Especializada de Proteção ao Meio Ambiente (DEPMA), delegado Leandro Piquet.

O suspeito, de 35 anos, conduzido à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, foi autuado em flagrante por maus-tratos a animais. Após os procedimentos de praxe, ele foi encaminhado ao sistema prisional.

Durante as diligências também foi identificado um furto de energia elétrica, com a participação de um agente da concessionária EDP. No entanto, não foi possível, naquele momento, imputar a responsabilidade ao conduzido, uma vez que será necessária a apuração técnica para identificar qual das residências era beneficiada, já que o imóvel é geminado.