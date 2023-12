Operação Natal: cinco criminosos são presos pela Guarda de Vitória

Cinco pessoas foram detidas e uma moto e celular recuperados, tudo em menos de 24 horas, pela Guarda Municipal de Vitória, no dia de Natal (25). Uma das prisões foi de um foragido da Justiça durante uma abordagem a um carro, na noite de segunda-feira (25), em Andorinhas. O criminoso estava sendo procurado havia sete meses, desde quando a Justiça de Guarapari expediu mandado de prisão.

Uma equipe da Guarda de Vitória abordou o veículo Hyundai Creta na Rua Dona Maria Rosa. O suspeito não ofereceu resistência. O mandado de prisão cumprido contra ele é pelo crime de associação criminosa. O detido foi encaminhado para a Delegacia Regional de Vitória.

PISTOLA

Já na Enseada do Suá, uma equipe da Guarda Civil Municipal de Vitória prendeu um homem, de 21 anos, armado com uma pistola.

O suspeito estava bastante alterado e tentou reagir à prisão, mas não conseguiu escapar. Com ele foi apreendida uma pistola calibre 9mm, um coldre e 19 munições.

Durante a identificação do jovem, os agentes descobriram que ele já possuía passagem por tráfico de drogas, por violência contra mulher e estava em liberdade devido à força de alvará de soltura.

FIOS

A Operação de Natal também acabou com mais uma pessoa detida. Dessa vez foi no bairro Barro Vermelho. Um homem foi preso depois de ser flagrado furtando fio na Avenida Nossa Senhora da Penha, uma das principais da cidade.

Uma equipe da Guarda Civil Municipal de Vitória foi acionada por meio do Ciodes-190 após uma denúncia de que dois homens estariam arrancando fios. Um dos suspeitos foi localizado e com ele foi apreendida uma sacola contendo serra, fios e alicates. O material e o suspeito foram encaminhados para a Delegacia Regional.

DUPLA DE ASSALTANTES

Dois homens em uma motocicleta foram presos em Santa Lúcia após assaltarem uma mulher no ponto de ônibus da Reta da Penha. Com a ajuda das câmeras de videomonitoramento, os agentes chegaram até os suspeitos rapidamente e conseguiram detê-los. Durante revista, o celular que havia sido roubado foi encontrado com os suspeitos. A moto em que eles estavam possuía restrição de furto e roubo.