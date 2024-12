OperaES ultrapassa meta para cirurgias eletivas e projeta avanços para 2025

O Plano Estadual de Redução de Filas de Cirurgias Eletivas (OperaES), promovido pela Secretaria da Saúde (Sesa), ultrapassou a meta de 125 mil cirurgias eletivas realizadas em 2024, consolidando-se como um dos programas mais eficientes na ampliação do acesso à saúde pública no Espírito Santo.



Até o dia 11 de dezembro, o Plano totalizou mais de 140.885 mil cirurgias eletivas realizadas em 2024, tendo como destaque o mês de maio, quando foram realizadas 14.648 intervenções. As cirurgias eletivas são aquelas que podem ser programadas e que não são consideradas de urgência.



Com um investimento de R$ 116.363.261,30 o OperaES possibilitou a realização de, em média, 412 procedimentos diários em 37 hospitais, que incluem a rede própria da Sesa, e unidades contratadas, Fundação Inova, e hospitais geridos por Organizações Sociais (OS). A abrangência do plano garantiu que todas as regiões do Estado que compõem o OperaES fossem atendidas, beneficiando milhares de pacientes.



Entre os procedimentos realizados, as especialidades que se destacaram foram a cirurgia oftalmológica, cirurgia geral, a ortopédica, a cirurgia urológica, seguida pela cirurgia ginecológica e vascular. O secretário de Estado da Saúde, Miguel Duarte, destaca com satisfação a conquista da meta na realização das cirurgias e os avanços proporcionados pelo OperaES.



“O OperaES é um exemplo de como a saúde pública pode ser transformadora, contribuindo para melhorar a qualidade de vida da população. A conquista dessas metas reflete o investimento contínuo em tecnologia, infraestrutura hospitalar e na capacitação da mão de obra qualificada, especialmente nas unidades de referência da Sesa. Estamos modernizando o sistema de saúde e garantindo que a população tenha acesso a serviços mais ágeis e de qualidade”, destacou Miguel Duarte.



Avanços e projeções para 2025

Para 2025, o Plano Estadual de Redução de Filas de Cirurgias Eletivas (OperaES), em andamento, projeta ampliar sua meta para 135 mil cirurgias eletivas, estipulando um valor de R$ 130 milhões em investimentos, com foco na otimização de atendimentos e no fortalecimento da infraestrutura hospitalar, onde cada unidade participante seguirá com suas metas anuais específicas, assegurando eficiência e cobertura regional no Estado.

“A Secretaria da Saúde segue comprometida com a eficiência, promovendo um atendimento mais humanizado e reduzindo filas para procedimentos que melhoram a qualidade de vida da população no Espírito Santo”, complementou Miguel Duarte.