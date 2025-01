OPINIÃO | Prefeito Rodrigo Borges investe na comunicação e prioriza a transparência

today23 de janeiro de 2025 remove_red_eye41

Diferentemente da gestão anterior, que não priorizou a divulgação das ações governamentais, o atual prefeito de Guarapari, Rodrigo Borges, tem demonstrado um compromisso claro com a transparência e o diálogo com a população.

Ao valorizar o setor de comunicação e investir em uma equipe experiente e qualificada, ele busca mudar esse cenário, garantindo que as informações sobre as políticas públicas cheguem de maneira clara e eficiente aos cidadãos.

Essa mudança de postura reflete a consciência de que a população tem o direito de saber o que está sendo feito em sua cidade e como os recursos estão sendo aplicados.

Com uma comunicação mais ativa e acessível, a administração atual busca não apenas informar, mas também estreitar os laços com a comunidade, promovendo uma gestão mais participativa e inclusiva. Assim, a gestão atual se coloca como um exemplo de transparência, ao contrário da administração anterior, que negligenciava esse aspecto tão importante para a confiança e o engajamento da população.

E graças ao compromisso da equipe do secretário de Comunicação, Wilcler Carvalho, as diversas ações e iniciativas do prefeito têm sido divulgadas, garantindo que a população esteja bem informada sobre tudo o que está sendo realizado na cidade.

As redes sociais têm se mostrado um canal eficaz para aproximar ainda mais o governo dos cidadãos, permitindo uma comunicação rápida e direta, além de possibilitar o engajamento da comunidade nas decisões que impactam a vida de todos. O trabalho contínuo do grupo, com posts claros e objetivos, fortalece a transparência e a participação popular construindo uma cidade mais conectada e unida.

Parabéns a todos os profissionais da comunicação, que merecem todo o reconhecimento pelo excelente trabalho que vêm desempenhando! Com dedicação, profissionalismo e comprometimento, têm se destacado na tarefa de divulgar de maneira clara e eficiente as ações da administração municipal.