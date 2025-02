Oportunidade: 66 vagas de emprego em Anchieta nesta quarta (26)

Chegamos ao meio da semana com 66 vagas de emprego em Anchieta nesta quarta-feira (26). Para se candidatar a uma dessas oportunidades, você deve procurar a agência do Serviço Nacional de Empregos (Sine) de Anchieta. Lá, o atendimento é feito na Casa do Cidadão, das 8 horas às 17h.

Nutricionista, fisioterapeuta, cozinheiro, cuidador de idosos, auxiliar de planejamento, engenheiro civil, auxiliar técnico de qualidade, pedreiro, ajudante de obras, vidraceiro e almoxarife são algumas das vagas de emprego.

Confira no link a listagem completa de vagas e de profissões.

O Sine de Anchieta funciona na Casa do Cidadão (foto), que fica na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, nº 767, no Centro. Telefones: Exclusivo Vagas (28) 99254-7621- Exclusivo Seguro Desemprego (28) 99278-4821.