Orçamento Estadual de 2025: Assembleia Legislativa dará destino aos R$ 29,5 bilhões

today11 de novembro de 2024 remove_red_eye132

Com a tramitação do orçamento de 2025, a Assembleia Legislativa do Espírito Santo define os rumos dos investimentos, com R$ 4,7 bilhões para saúde, R$ 3,8 bilhões para educação e R$ 3,6 bilhões para segurança

Os parlamentares da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) se reunirão hoje, 11, para dar andamento à tramitação do Projeto de Lei Orçamentária Anual (LOA) para o exercício de 2025. O projeto define a receita e fixa a despesa do Estado para o próximo ano. Encaminhada pelo governador Renato Casagrande, a proposta prevê um orçamento total de R$ 29,5 bilhões, um aumento de 18,4% em relação ao orçamento de 2024. O projeto abrange todos os poderes e órgãos do Estado, com destaque para áreas essenciais como saúde, educação, segurança, infraestrutura e agricultura.

No setor de saúde estão previstos R$ 4,76 bilhões, destinados a concluir obras como o Hospital Geral de Cariacica e o Complexo de Saúde Norte. A educação contará com R$ 3,76 bilhões, com foco na expansão de escolas de tempo integral e no desenvolvimento de programas de qualificação profissional e inovação tecnológica. A segurança receberá R$ 3,58 bilhões, destinados a investimentos em tecnologia, como o Cerco Inteligente, e na criação de um Centro Integrado de Defesa Social. Já a infraestrutura contará com R$ 2,23 bilhões, com recursos para a conclusão de obras importantes, como o Cais das Artes e o Teatro Carlos Gomes, além de melhorias em rodovias estaduais.

Além disso, a proposta destina um investimento de R$ 366,8 milhões na agricultura, visando apoiar os produtores capixabas, a produção sustentável e o setor pesqueiro no Estado.

“Analisar o orçamento de 2025 é uma responsabilidade que vai além da simples aprovação de números. Esse orçamento definirá os avanços que o Estado terá e orientará os recursos que serão investidos nas áreas essenciais para o bem-estar da população. Cada decisão tomada hoje terá reflexos diretos no futuro do Espírito Santo, e é nosso dever garantir que esses recursos sejam utilizados da melhor maneira possível”, ressaltou o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Marcelo Santos.

Antes da sessão que votará o orçamento está previsto um almoço entre os parlamentares para debater as prioridades e ajustes necessários no projeto. A matéria aguarda leitura em sessão ordinária, sendo posteriormente encaminhada para a Comissão de Finanças, que designará um relator para emitir parecer sobre o texto e definir o cronograma de discussão e apresentação de emendas.