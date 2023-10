Orla Sustentável em Cariacica: iluminação pública e restaurantes terão energia solar

A Nova Orla de Cariacica, assim que inaugurada, será mais um espaço de lazer da cidade para famílias e turistas. A obra segue em ritmo acelerado e quando finalizada contará com diversos equipamentos sustentáveis. Os três restaurantes do local e toda iluminação pública ao longo da orla, por exemplo, terão energia solar.

Nesta semana, as placas para captação de energia solar começaram a ser instaladas. Serão 24 placas de 115mmx230mm com capacidade de gerar 13,32 kW em cada um dos espaços gourmet. A energia captada será direcionada para atender 100% da iluminação pública ao longo da orla e 40% dos espaços gourmets.

O secretário de Obras de Cariacica, Weverton Moraes, explica que outros sistemas ecologicamente corretos também serão instalados na Nova Orla. “O tratamento do esgoto dos espaços gourmet será realizado por biodigestores, o que possibilitará tratar o esgoto dos espaços e devolvê-lo tratado para o meio ambiente”, diz.

Obra

A obra é uma parceria da prefeitura de Cariacica com o governo do Estado. Quando finalizado, o local contará com três restaurantes, banheiros, iluminação pública com lâmpadas de LED com placas solares, estacionamento, espaços para exercícios físicos, pista de skate, paisagismo, entre outras melhorias.

Estrutura

– Restaurantes e banheiros modernos e amplos, ambientalmente sustentáveis, com alimentação por energia solar, que possibilitará economia de energia elétrica necessária ao funcionamento das instalações.

– Iluminação pública com lâmpadas de LED com placas solares, de alta eficiência, garantindo mais economia para a cidade e mais modernidade e sustentabilidade ao empreendimento.

– Estacionamentos, ciclovia, calçadão, deques e espaços para a prática de exercícios físicos.

– Preservação da riqueza vegetal do manguezal, com construção conectada com a paisagem. Os deques contornarão a vegetação.

