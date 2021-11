Os 10 melhores filmes novos para assistir na Amazon Prime em 2021

today24 de novembro de 2021 remove_red_eye27

A gente adora assistir filme bom – e tenho certeza que você também! Desta vez, vamos listar dez produções que estão disponíveis na Amazon Prime Video para te ajudar a escolher o filme da próxima sessão de cinema em casa. Todas as produções foram adicionadas recentemente na plataforma, mas não necessariamente são filmes lançados há pouco tempo – mas a gente promete que são filmes ótimos!

O melhor é que as obras têm os mais diversos gêneros, como drama, comédia, suspense, aventura e ação, para agradar todo mundo. Entre as opções também tem filme para toda a família, todas disponíveis na Amazon Prime Video.



10 filmes novos para assistir em 2021 na Amazon Prime

Preparado para a maratona? Não esquece: prepara a pipoca e “bora” fazer uma sessão só com as novidades em casa.



1 – Meteoro: A Fuga

Depois que um meteoro colide com a Terra, um fazendeiro solitário e uma garota perdida estão fugindo de mercenários cruéis.



2 – Detetive Madeinusa

Madeinusa (Tirullipa) é um ex-político atrapalhado e sem noção que vira detetive por acaso. Quando, finalmente, ele é contratado por Neldson (Whindersson Nunes) para desvendar um importante caso, acaba levando sua equipe para uma divertida aventura.



3 – Jogo Perigoso

Desesperado para cuidar de sua esposa grávida antes que uma doença terminal possa tirar sua vida, Dodge Tynes aceita uma oferta para participar de um jogo mortal onde ele logo descobre que não é o caçador – mas a caça.

4 – Peçanha Contra o Animal

No filme, os jornais sensacionalistas começam a repercutir assassinatos em série na cidade de Nova Iguaçu, baixada fluminense. Com a missão de encontrar o primeiro serial killer da cidade, o bruto, estúpido e hilário sargento-tenente-major Peçanha (Antonio Tabet) e seus colegas da incorreta delegacia de Nova Iguaçu não pouparão métodos não convencionais para tentar segurar o emprego e prender o Animal. Uma missão que pode custar caro demais porque todos são suspeitos.



5 – Uma Segunda Chance para Amar

Do diretor Paul Feig e da roteirista ganhadora do Oscar® Emma Thompson, esta é uma carinhosa comédia romântica inspirada em uma inesquecível música de George Michael. Emilia Clarke estrela como Kate, que trabalha como elfo em uma loja natalina. Kate enfrenta uma infindável maré de azar e decisões erradas, até que conhece Tom, que desafia sua descrente visão de mundo.



6 – Minari – Em Busca da Felicidade

Minari se passa nos anos 80. David (Alan S. Kim), um menino coreano-americano de sete anos de idade, que se depara com um novo ambiente e um modo de vida diferente quando seu pai, Jacob (Steven Yeun), muda sua família da costa oeste para a zona rural do Arkansas. Entediado com a nova rotina, David só começa a se adaptar com a chegada de sua vó. Enquanto isso, Jacob, decidido a criar uma fazenda em solo inexplorado, arrisca suas finanças, seu casamento e a estabilidade da família.



7 – Bingo Hell

Uma senhora corajosa luta para proteger seu amado bairro de uma força maligna que tomou conta do salão de bingo local e está matando os moradores de maneiras terríveis.



8 – O Plano Perfeito 2

O filme acompanha um bando de ladrões encapuzados que invade o sistema de bancos centrais dos Estados Unidos e faz todos ali presente de reféns. A assaltante Ariella (Roxanne McKee) é a líder do grupo e, portanto, deve realizar a negociação com o oficial Remy Darbonne (Aml Ameen). Porém, a agente Brynn (Rhea Seehorn) é chamada para ajudá-lo, mas as diferenças entre a dupla vão ficando cada vez mais evidentes e podem comprometer a operação.



9 – Jolt: Fúria Fatal

Em Jolt, Lindy (Kate Beckinsale) é uma mulher bonita e sarcasticamente engraçada com um segredo doloroso: devido a um raro distúrbio neurológico, ela tem impulsos assassinos esporádicos que só podem ser interrompidos quando se choca com um eletrodo especial. Incapaz de encontrar amor e conexão em um mundo que teme sua condição bizarra, Lindy finalmente confia em um homem por tempo suficiente para se apaixonar, e o encontra morto no dia seguinte. Com o coração partido e enfurecido, ela embarca em uma missão cheia de vingança para encontrar o assassino, enquanto também é perseguida pela polícia como principal suspeita do crime.



10 – Me sinto bem com você

Cinco histórias de amor em tempos de quarentena. Cinco amores de diferentes formatos e origens. Cinco histórias sobre a importância de uma companhia que te faça sentir bem em meio ao caos. Pessoas, em meio ao isolamento social, fazendo de tudo para se manter próximas. Um filme sobre conexões: virtuais e reais.



fonte Oficina da Net