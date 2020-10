Outubro Rosa: hospitais da rede estadual promovem ações de conscientização ao câncer de mama

Criado no início da década de 1990, o Movimento Outubro Rosa tem como objetivos compartilhar informações e promover ações que conscientizem as pessoas para a prevenção e o controle do câncer de mama. E, ao longo de todo o mês de outubro, hospitais da rede estadual do Espírito Santo vêm promovendo ações com intuito de alertar os profissionais e usuários sobre a doença.

No Hospital Estadual Dório Silva, na Serra, o Serviço de Higienização e Rouparia da unidade elaborou um mural em um dos corredores principais e providenciou camisas para uso da equipe durante o mês de outubro.

“Com uma equipe constituída em sua maior parte por mulheres, o Serviço de Higienização e Rouparia demonstra, por meio da ação, ter consciência da importância do tema, enfatizando a prática do autoexame como fundamental para o diagnóstico precoce”, destacou a diretora administrativa do Dório Silva, Eliane Maria Bada.

No Hospital Estadual de Urgência e Emergência “São Lucas” (HEUE), unidade gerenciada pela Pró-Saúde, em Vitória, acontecerá, nesta quinta-feira (08) e no próximo dia 28, no auditório da instituição, palestras com o tema “Saúde da Mulher”, além da entrega de laços rosas, cor que representa o movimento, por profissionais do Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT).

O encontro faz parte do programa Qualidade de Vida do Colaborador, desenvolvido no HEUE desde 2016, com a finalidade de estimular práticas saudáveis entre os profissionais, por meio de encontros que abordam temas relacionados aos cuidados com a saúde.

“O Outubro Rosa é uma das alternativas que alertam as mulheres sobre importância do acompanhamento periódico e também da realização do autoexame. No HEUE, a proposta de realizar esses encontros é de orientar e sensibilizar os nossos usuários e profissionais sobre saúde e autocuidado”, disse Paulo Czrnhak, diretor Hospitalar do Hospital Estadual de Urgência e Emergência “São Lucas”.

No Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, a equipe multidisciplinar preparou um mural próximo à recepção principal com informações sobre o câncer de mama. Na próxima semana, acontecerá a entrega de laços rosas e de materiais sobre a importância do autoexame aos profissionais e colaboradores da unidade.

Já o Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba), em Vila Velha, administrado pelo Instituto Gnosis, teve a sua recepção social e a do Ambulatório decoradas, além de um mural informativo em uma das entradas. A ação foi promovida pelo Grupo de Trabalho de Humanização e colaboradores do Ambulatório.