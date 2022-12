Pagamento do salário dos servidores estaduais será antecipado para o próximo dia 22

O depósito do salário dos mais de 90 mil servidores do Poder Executivo Estadual, referente a dezembro, será efetuado no próximo dia 22.

Também serão pagos o Bônus Fundeb no valor R$ 7,2 mil aos profissionais em atividade da Rede Estadual de Ensino e o abono salarial de R$ 1,5 mil aos demais servidores, entre ativos, estatutários, celetistas, contratados por designação temporária, aposentados e pensionistas.

Os pagamentos serão realizados na mesma data, porém em folhas distintas. Por isso, serão disponibilizados dois contracheques no Portal do Servidor – www.servidor.es.gov.br, para acesso e conferência.

Além da bonificação, servidores que fazem aniversário neste mês, celetistas e os que trabalham em regime de Designação Temporária (DT) recebem ainda o 13º salário.