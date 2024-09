Pais e alunos realizaram visita às novas instalações de escola em Anchieta

26 de setembro de 2024

Cerca de 150 pais e 400 alunos da escola municipal Irmã Terezinha Godoy de Almeida, na sede de Anchieta, participaram hoje (26) de uma visita técnica às novas instalações da unidade escolar, que vem sendo erguida ao lado da Vila Olímpica. A visita foi acompanhada pelo prefeito Fabrício Petri, pela diretora Virgínia Corrêa Garcia Jandes e professores.

Conforme o prefeito, o propósito da visita foi apresentar aos pais e aos alunos como está ficando a sede própria da escola, tão aguardada pela comunidade escolar. A visita foi dividida em dois momentos, pela manhã e à tarde, envolvendo estudantes dos dois turnos escolares.

Empolgados, os jovens estudantes conheceram os espaços, realizaram visita guiada e fizeram perguntas, as quais foram respondidas por técnicos da Secretaria de Infraestrutura e da empresa responsável pela obra.

“Foi um momento único para todos, para os alunos principalmente, que ficaram empolgados com as novas instalações que nos próximos meses irão estudar”, disse Petri.

A unidade vem sendo erguida pela Prefeitura com apoio do Governo do Estado, ao lado da Vila Olímpica, numa área total de 2.652.98m2. A escola, que hoje funciona no Centro Cultural Anchieta, ganhará sua tão sonhada sede própria. A nova unidade irá atender cerca de 840 alunos do 1º ao 9º ano do ensino fundamental.

De acordo com informações da secretaria de Infraestrutura, a escola conta com dois pavimentos, quadra poliesportiva coberta com arquibancada, auditório com capacidade para 143 pessoas, e reaproveitamento de água da chuva. A unidade foi projetada para aproveitamento da água da chuva, energia solar e biodigestores.

“O sonho já está se concretizando. Essa importante demanda tem apoio do Estado. A escola necessitava de um espaço próprio e condizente para atender seus alunos e professores e conseguimos realizar essa importante demanda”, complementa o prefeito.

Segundo a diretora, “a escola irá completar 24 anos de existência e sempre funcionou no prédio da antiga escola Maria Mattos, mas em 2019 passou a funcionar no Centro Cultural Anchieta e em breve terá sua sede própria”.

por Dirceu Cetto

foto Jonas Pereira