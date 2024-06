Paratleta capixaba conquista prata no World Series de natação na França

A nadadora paralímpica Patrícia Pereira subiu ao pódio no Word Series da modalidade, com a conquista da medalha de prata pela seleção brasileira. O evento foi encerrado no domingo (09), em Limoges, na França. Ao todo, o Brasil fechou sua participação na disputa com 24 medalhas, sendo dez ouros, dez pratas e quatro bronzes.

Contemplada pelo programa Bolsa Atleta, da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), Patrícia Pereira, da classe S4 (comprometimento físico-motor), conquistou o pódio após finalizar a prova dos 50 metros peito em 58s52. A competição também serviu como preparação para os Jogos Paralímpicos de Paris 2024.

Em maio, Patrícia Pereira participou de uma seletiva para a Paralimpíada, organizada pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), e bateu o índice necessário na prova dos 50 metros livre. A convocação oficial dos nadadores que vão representar o Brasil na competição deve ser divulgada no final deste mês de junho ou início de julho. A capixaba está confiante na confirmação da vaga e continua os treinamentos preparatórios.

“Trabalhamos arduamente para fazer o índice. Então, eu fiz o meu papel como atleta na melhor representatividade que eu podia fazer e entrei nos critérios. Oficialmente, a gente só pode falar que foi convocada quando sai a oficialização, mas eu creio 100% que sim. Sou recordista das Américas, estou na minha melhor performance e estou em busca de melhorar cada vez mais”, disse Patrícia Pereira, medalhista de bronze nos Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020.