Paratleta de Itapemirim, Kaillan Silva, se classifica para fase regional em São Paulo

today30 de junho de 2023 remove_red_eye70

Com ótimo desempenho nos Jogos Escolares Paralímpicos do Espírito Santo, o jovem Kaillan Silva, 14 anos, conquistou a sua classificação para as Paraolimpíadas Escolares Fase Regional, que acontecerá em São Paulo, no mês de setembro. O atleta irá representar Itapemirim e o Espírito Santo.

Kaillan voltou dos Jogos Escolares Paralímpicos do Espírito Santo, realizado em Vitória, com três medalhas. Ele foi ouro na prova de 75 metros de atletismo, na quarta-feira (28), e na quinta (29) ficou com a medalha de prata no Salto em Distância e faturou a medalha de bronze na prova de 250 metros.

A classificação é de extrema importância para o atleta, já que a fase regional será realizada pelo Comitê Paralímpico Brasileiro, e é o maior evento mundial para crianças com deficiência em idade escolar. Talentos do paradesporto brasileiro já passaram pelas Escolares.

Kaillan é morador da comunidade quilombola de Graúna, em Itapemirim, e foi revelado pelo Projeto Viva Esportes da Prefeitura de Itapemirim. Os treinos acontecem na pista de atletismo da Escola Washington Pinheiro Meirelles, na Vila do Itapemirim.