Paratletas do Espírito Santo são campeãs por equipe no Paparan 2023

13 de junho de 2023

As paratletas Karol Castro e Paula Letícia se sagraram campeãs pelo Brasil nos Jogos Parapan-Americanos de Jovens 2023, nas modalidades de vôlei sentado e basquete em cadeira de rodas, respectivamente. A competição foi encerrada nessa segunda-feira (12), em Bogotá, na Colômbia. As capixabas são contempladas pelo programa Bolsa Atleta, da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport).

No vôlei sentado, Karol Castro, que representou o Estado pela seleção brasileira, disputou a final contra a Argentina e conquistou o título com uma vitória por 3 sets a 0. A moradora do município de Itapemirim vinha se dedicando desde o começo do ano e já estava confiante que esse seria o resultado dos esforços com a equipe.

Com a atleta Paula Letícia, a seleção brasileira de basquete em cadeira de rodas também disputou a final contra a equipe argentina e garantiu a medalha de ouro.

O secretário de Estado de Esportes e Lazer, José Carlos Nunes, parabenizou as paratletas e frisou a importância do incentivo do Governo do Estado para que conquistas como essas sejam alcançadas pelos capixabas.

“Parabenizo as paratletas Karol Castro e Paula Letícia pelas medalhas de ouro no Parapan. Isso mostra a importância que os incentivos do Governo do Estado têm para a carreira dos atletas e é com muita alegria que acompanhamos esses dois grandes nomes do paradesporto”, disse Nunes.