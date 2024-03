Partido AGIR fecha apoio a Toninho em Marataízes

Em uma decisão estratégica, o Partido Agir caminhará junto ao projeto de eleição do pré-candidato Toninho, do Partido Podemos (20). A decisão foi tomada em uma reunião realizada nesta segunda-feira (18) e a união representa um importante passo na consolidação da coalizão política que apoiará Toninho nas eleições municipais.

Na reunião estiveram presentes Thiago Foca, ex-vereador e atual presidente do Agir Marataízes, e membros do partido, como o ex-vereador Bruno da Pesca. Também participaram membros do partido Podemos e os atuais vereadores Willian de Souza e Erimar Lesqueves.

Segundo o presidente do Agir Marataízes, o encontro foi muito importante. “Em comum acordo decidimos caminhar no projeto político que hoje consideramos estar mais preparado”, afirmou Thiago Foca.

Com o apoio do Partido Agir, Toninho fortalece sua pré-candidatura a prefeito e reforça a coalizão política rumo ao desenvolvimento de Marataízes.