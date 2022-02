PC prende três suspeitos e apreende drogas e pássaros durante operação em Piúma

Policiais da Delegacia de Polícia (DP) de Piúma realizaram uma operação contra o tráfico de drogas nos bairros Piuminas e Acaiaca, em Piúma, na manhã da última quinta-feira (03). A ação contou com o apoio de policiais da Delegacia Regional de Anchieta, da Força Tática e do Serviço Reservado da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) e o auxílio do K9, cão Mago. Na ocasião, três pessoas foram presas, além da apreensão de drogas e pássaros.



A equipe chegou até as residências, por meio de trabalhos de investigação e, durante a operação, foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão, sendo que em duas residências houve flagrante.



Em diligências realizadas no bairro Piuminas, na residência de um homem de 20 anos e de uma mulher de 19, os policiais localizaram na cozinha, com o auxílio do cão farejador Mago, uma panela elétrica que, ao ser encaminhada à delegacia, foi devidamente desmontada e onde foram encontradas 32 buchas de maconha. Além disso, no local, foram apreendias várias sacolinhas plásticas para embalo de entorpecentes e a quantia em espécie de R$ 1.333,90 fracionada em cédulas de valores variados.



Diante dos fatos, os suspeitos foram autuados em flagrante delito por tráfico de drogas e associação ao tráfico. Além disso, o homem ainda foi autuado por crime ambiental, pois na residência do casal ainda foram apreendidos dois pássaros sem a devida autorização do órgão competente.



Ainda no bairro Piuminas, na casa de uma mulher de 31 anos, os policiais apreenderam 192 pinos de substância análoga à cocaína, oito pedras de substância análoga a crack e três tabletes e 500 gramas de substância análoga à maconha.



No local, ainda foram apreendidos R$ 167,60 em espécie, sete celulares, 24 pinos vazios, uma balança de precisão, uma moeda peruana e um papagaio sem a devida anilha de identificação. Ela foi autuada em flagrante por tráfico de drogas.



“A operação tem objetivo de coibir o tráfico de drogas na região e as investigações continuam, a fim de encontrar novos envolvidos nesses crimes”, destacou a titular da DP de Piúma, delegada Rosane Cysneiros.



Os detidos não apresentaram resistência e o homem de 20 anos foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Marataízes e as suspeitas foram encaminhadas para o Presídio Feminino de Cachoeiro de Itapemirim, onde permanecem à disposição da Justiça.



por Victória Meireles, estagiária da Seção de Imprensa e Comunicação Interna (Sicoi)