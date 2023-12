PCES prende homem suspeito de matar o próprio irmão em Presidente Kennedy

today13 de dezembro de 2023 remove_red_eye81

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Presidente Kennedy, cumpriu nesta segunda-feira (11), dois mandados de prisão em desfavor de um casal suspeito de um homicídio ocorrido no dia 03 de dezembro, no bairro Jaqueira, também no município de Presidente Kennedy. A vítima foi um indivíduo de 42 anos, que era irmão do suspeito.

A prisão do homem, de 38 anos, e da mulher, de 39 anos, ocorreu na cidade de Campos dos Goytacazes, no Estado do Rio de Janeiro. A “Operação Node” contou com o apoio da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Campos dos Goytacazes e da Polícia Militar do Rio de Janeiro (PMRJ).

As investigações indicaram que o casal estava escondido em uma casa amarela, próxima a uma praça, em Lagoa de Cima, zona rural de Campos dos Goytacazes. Após buscas na área, a casa dos suspeitos foi encontrada e eles foram presos sem lesões aparentes, sendo conduzidos com algemas.

Os suspeitos indicaram o local onde o carro utilizado na fuga estava escondido, na localidade de Vila de Palha, também na zona rural de Campos dos Goytacazes. No interior do veículo foi encontrado o facão usado no crime, que foi apreendido. Também foram apreendidos os celulares dos suspeitos.

Os dois foram conduzidos à Delegacia de Polícia de Presidente Kennedy e, após os procedimentos de praxe, encaminhados ao sistema prisional.

“Node”

O nome da operação se refere à Terra de Node, fundada por Caim após ter sido expulso do lar onde vivia por ter assassinado o irmão Abel.

por Matheus Foletto