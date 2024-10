PCES prende mulher suspeita de maus-tratos a animais em Aracruz

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Infrações Penais (Dipo) de Aracruz, prendeu, na última sexta-feira (25), uma mulher de 39 anos suspeita de maus-tratos a animais. A operação ocorreu na região de Guaraná, no município de Aracruz, e resultou no resgate de 26 cachorros mantidos em condições insalubres.

A equipe, em conjunto com o setor de Meio Ambiente (Seman) da Prefeitura de Aracruz, cumpriu um mandado de busca e apreensão no local após receber denúncias sobre as condições dos animais.

As buscas foram realizadas na sede da Organização Não Governamental (ONG) S.O.S Resgates de Animais Carentes, administrada pela suspeita. No local foram encontrados cães sem alimentação adequada e em moradias precárias.

O delegado Ricardo de Oliveira Barbosa, que está respondendo pela Delegacia de Infrações Penais de Aracruz, informou que um dos animais já estava em óbito quando a equipe chegou ao local. No total, 26 cães foram resgatados, enquanto outros 62 permanecem no local para um resgate posterior.

A suspeita foi presa e conduzida à 13ª Delegacia Regional, onde foi autuada pelo crime de maus-tratos a animais qualificado. Ela será encaminhada ao Centro de Detenção Provisória (CDP).