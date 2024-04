PCES prende suspeito apontado como um dos maiores ladrões de carros de Barra Mansa (RJ)

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da 3ª Delegacia Regional da Serra e do 12º Distrito Policial da Serra, prendeu, nesta quinta-feira (18), um homem de 22 anos, apontado pela 90ª Delegacia de Polícia de Barra Mansa, no Rio de Janeiro, como um dos maiores ladrões de carro da cidade de Barra Mansa. O suspeito foi detido no bairro Novo Horizonte, na Serra. Nada de ilícito foi apreendido com o indivíduo.

A equipe da PCES realizou a operação após os policiais da 90ª Delegacia de Polícia de Barra Mansa, da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ), identificarem que o suspeito estaria escondido no município da Serra e com intenção de retornar para o Rio de Janeiro.

Após receber a localização do suspeito, as equipes da 3ª Delegacia Regional da Serra e do 12º Distrito Policial da Serra realizaram um cerco na residência e efetuaram a prisão.

Segundo as investigações cariocas, o homem é investigado por diversos crimes violentos, como roubo com emprego de arma de fogo, lesão corporal, tráfico de drogas, ameaça, injúria, vias de fato e violação de domicílio. A maioria desses crimes foi cometida na cidade de Barra Mansa, no Rio de Janeiro.

O último crime na cidade carioca foi o roubo de um veículo Ford Fiesta, no dia 22 de março, no bairro Saudade, em Barra Mansa. Na ocasião, a vítima teve uma arma de fogo apontada para a cabeça e passou por momentos de pânico.

As investigações da equipe da 90ª Delegacia de Polícia de Barra Mansa, da PCERJ, apontaram que o criminoso havia se juntando ao tráfico do Espírito Santo e pretendia efetuar um novo roubo e retornar para Barra Mansa levando criminosos capixabas.

O suspeito foi encaminhado à 3ª Delegacia Regional da Serra, onde foi dado cumprimento ao mandado de prisão preventiva pelo crime de roubo qualificado, expedido pela 1ª Vara Criminal de Barra Mansa (RJ).

Ele será encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV), onde ficará à disposição da Justiça carioca. Cabe ressaltar que a necessidade de recambiamento de presos é uma decisão judicial.

por Olga Samara Gomes